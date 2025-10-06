Tajemnicze wieńce na grobie Dżejka. Nie tylko od syna Piotra

Dżejka fani żegnali głównie za pomocą mediów społecznościowych. Na małym cmentarzu w Kłodzku pojawili się tylko najbliżsi: przyjaciele, rodzina i Edzia z "Królowych życia". Dagmara Kaźmierska nie weszła w drogę rywalce, z którą niemalże "wzięła się za włosy" po śmierci - kiedyś ich wspólnego - przyjaciela. Na cmentarz wybrał się tylko Conan, który nie rzucał się w oczy.

Tajemniczy nekrolog Jacka Wójcika

W dwa dni po pogrzebie, 6 października br. grób Jacka Wójcika nadal robi poruszające wrażenie. Piękne wieńce trzymają się fantastycznie, a na nich powiewają szarfy ze słowami wdzięczności, miłości, przywiązania, tęsknoty. Czy szarfy skrywają rodzinne tajemnice Dżejka?

Najpierw uwagę fanów zwróciła treść oficjalnego nekrologu Jacka Wójcika. Rodzina poinformowała o szczegółach ostatniego pożegnania, które odbyło się w Kłodzku. W podpisie pod nekrologiem zostały podpisane dzieci Dżejka. Tymczasem, jak dotąd świat wie o jednym dziecku Jacka Wójcika, synu Piotrze. To, co ujawnił nekrolog potwierdziło się na jednej z szarf, leżącej w centralnym miejscu przy urnie, a następnie na grobie.

Dzieci i Rodzina

- czytamy.

Syn Dżejka podobny do ojca

Jacek Wójcik bardzo chronił swoje życie prywatne, także o relacji z synem mówił mało. Bardzo rzadko publikował na Instagramie ich wspólne zdjęcia, na przykład z wyjazdów wakacyjnych. Fani zawsze reagowali na ten fakt entuzjastycznie.

Syn taki sam świr jak ojciec. I tak ma być mordy Jak skóra z ojca zdjęta, aż mi się w oczach dwoi

Fani lub znajomi nie raz dawali znaki, że wiedzą coś więcej na temat stanu ojcowskich obowiązków Dżejka. Pod jednym ze zdjęć z Piotrem Jacek Wójcik miał przeczytać komentarz:

Pozdro Piotrek, a gdzie Mati?

Oczywiście, nie będziemy drążyć, kim jest Mati, może być bratem, kuzynem, przyjacielem, a nawet synem. Słowa z szarfy na grobie celebryty mówią jednak jasno o dzieciach w liczbie mnogiej. Kiedy jeszcze zauważycie słowo "córka" na innym wieńcu, zrobi się jeszcze bardziej tajemniczo. Dżejk zabrał wszystkie sekrety ze sobą do grobu. Mamy nadzieję, że rodzina trzyma się razem i wspiera w trudnych chwilach pożegnania.