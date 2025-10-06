Dżejk nie żyje, ale jego konflikt z Kaźmierską przetrwał. O co poszło dawnym przyjaciołom?

Dagmara Kaźmierska była uwielbianą, charakterystyczną bohaterką "Królowych życia". Można powiedzieć, że od niej zaczęło się prawdziwe szaleństwo na punkcie show, które pokazywało, jak żyją bardzo bogate panie. Celebrytka nie ukrywała swojej kryminalnej przeszłości, wiadomo było, że była w więzieniu, ale widzowie byli w stanie jej to wybaczyć. Przyjaciele też, w tym Edzia i Dżejk z tego samego programu. A potem ujawniono szczegóły jej dawnej działalności i Kaźmierska straciła dostęp do jakiejkolwiek telewizji.

Kompromitacja Kaźmierskiej

Podczas występów Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami" na jaw wyszły zeznania sądowe jej pracownic z agencji towarzyskiej. To między innymi one doprowadziły późniejszą celebrytkę za kraty. Prawda o działaniach okrutnej, przemocowej szefowej "przybytku rozkoszy" była nie do zniesienia nawet dla tych, którzy przy Dagmarze trwali zawsze. Kiedy nagle zmarł Jacek Wójcik okazało się, że nie chciał on widzieć eks przyjaciółki nawet na swoim pogrzebie!

Edzia i Kaźmierska w obliczu śmierci Dżejka wzięły się za łby! Obie twierdziły, że były przy nim do ostatniej sekundy, obie mówiły o przyczynach jego śmierci. Jednak na pogrzebie Jacka Wójcika była tylko zrozpaczona Edyta Nowak - Nawara, Kaźmierską reprezentował syn Conan, który dyskretnie trzymał się na uboczu. Co tak naprawdę poróżniło Dżejka i Dagmarę? Czy odsunął się od niej, kiedy przeczytał w zeznaniach dziewczyn, jakim była dla nich człowiekiem?

Dlaczego Dżejk zniknął z życia Dagmary?

Jacek Wójcik towarzyszył Kaźmierskiej we wszystkich programach z jej udziałem, widzieliśmy go zarówno w "Królowych życia", jak i "Dagmara szuka męża". Po wybuchu skandalu zniknęła Dagmara, zniknął i Dżejk. Kiedy wrócił do mediów społecznościowych pokazywał się już tylko z Edzią. Kaźmierska przyznała, że Jacek zerwał z nią kontakt, opowiedziała o tym na TikToku pod koniec lipca 2025 roku.

Nie mam kontaktu ani z Jackiem, ani z Edzią. Towarzystwo jakby się odsunęło. Odsunęli się. Wszyscy zostali, a oni mogliby się wydawać najbliżsi, się odsunęli, ale nie będziemy przecież płakać

– ogłosiła celebrytka.

"Pogoniłem łajzę"

Dżejk i Edzia zamieścili też w sieci wspólne nagranie, w którym razem żartowali i zwracali uwagę fanów, że to nie oni są źli. Jak przypomniał Świat Gwiazd, Wójcik zamieścił też na swoim profilu wideo pt.: "Jak toksyk tobą manipuluje" z podpisem "dobrze gada chłop". Internauci dopytywali:

Jacuś kochany, co się stało?

– czytamy w komentarzu.

Pogoniłem łajzę

– odpowiedział Dżejk.

Jacek Wójcik pisał też o Kaźmierskiej inne nieprzyjemne rzeczy, jak np. to, że wcale nie jest bogata. Zdarzało mu się używać słów nie do końca cenzuralnych.

Ona bogata, jaja sobie robisz? Paskudne babsko i tyle. Wszyscy co z nią grali, dziwnym trafem pogonili ją. To nie daje wam do myślenia naiwniaki.

Kaźmierska: "Jest mi przykro"

Odpowiedzią na to wszystko było nagranie Kaźmierskiej, która stwierdziła, że dopiero niedawno dowiedziała się, iż Wójcik tak naprawdę nie chciał pojawiać się w programach z nią już kilka lat temu.

Tak miało być. W życiu tak czasem jest, że mamy koło siebie Brutusa i nie wiemy, kim on jest. Muszą niektóre sytuacje życiowe się wydarzyć, żebyśmy wiedzieli, kogo koło siebie mamy. Muszą być jakieś ch*jowe sytuacje. Ja się dowiedziałam jakoś dziwnie w zasadzie, że ktoś chciał opuścić mnie już kilka lat temu. Jest mi przykro. Wiadomo, że jestem rozczarowana

– mówiła na wideo Dagmara.

I taka właśnie ona jest: manipulatorka

– grzmiał w odpowiedzi Wójcik.

Cały czas wam kłamie, lawiruje, a prawdy nie mówi – tak jak zawsze mówię – jeszcze raz: nic nikomu nie sponsorowała. Wszystko płaciło TV, zrobili z niej matkę Teresę, a ludzie gwiazdę pożal się Boże. To jest bardzo zła baba, powtarzam: zła.

Dziś Dżejka już nie ma, afera między Kaźmierską a Edzią ucichła. Dagmara ładnie pożegnała dawnego przyjaciela w sieci, jej syn zrobił to osobiście. Szkoda, że nie udało im się przed jego przedwczesną śmiercią porozumieć.

Tak wyglądał pogrzeb Dżejka. Syn Kaźmierskiej trzymał się z boku

