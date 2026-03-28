Zbigniew Hołdys wspiera byłego muzyka Perfectu. "Słabo z nim"

Wojciech Morawski, muzyk, który grał m.in. z grupą Perfect, na co dzień mieszka w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Niestety, zmaga się z coraz większymi problemami zdrowotnymi i jest pod opieką Polskiej Fundacji Muzycznej.

Może też liczyć na wsparcie Zbigniewa Hołdysa, który o jego trudnej sytuacji informował już kilka miesięcy temu. Wówczas pisał na swoim facebookowym profilu o tym, że artysta choruje i potrzebna jest mu rehabilitacja, ponieważ ma problem z chodzeniem. Środki zebrane na ten cel kurczyły się w zastraszająco szybkim tempie. Niestety, wizyty specjalistów są kosztowne.

Zobacz także: Halina Kowalska walczyła o zdrowie w Skolimowie. Znamy przyczynę śmierci

Morawski w szpitalu

W piątek 27 marca Hołdys poinformował, że ciężko chory artysta jest hospitalizowany.

Wojciech Morawski jest w szpitalu. Słabo z nim. Ten wspaniały perkusista (Klan, Perfect, Breakout, Morawski-Waglewski-Nowicki-Hołdys, I Ching) i myśliciel, mega kumpel, jest pod stalą opieką Polskiej Fundacji Muzycznej i tam go wspieramy, zbierając fundusze na jego rehabilitację. I trzymamy kciuki mocno... - napisał.

I dodał:

Wrzucam dwa zdjęcia dla atencji - na jednym Wojciech Morawski, Wojciech Łuczaj-Pogorzelski i Jarosław Wajk sprzed lat (wówczas Oddział Zamknięty), na drugim Wojtek Morawski kilka tygodni temu w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie.

Zobacz także: Wzruszająca Wielkanoc w Domu Aktora w Skolimowie. Znani goście i przejmujące słowa wielkiej gwiazdy

"Dużo siły i zdrowia dla pana Wojtka", "Dużo zdrówka. Pan Wojtek to świetny muzyk, doskonały perkusista", "Jesteś Zbyszku prawdziwym przyjacielem dla Wojtka, a Polska Fundacja Muzyczna realnie pomaga" - czytamy w komentarzach.

PFM wciąż zbiera środki na dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji i poprawę warunków bytowych Wojciecha Morawskiego.

Czym jest Polska Fundacja Muzyczna?

Jak czytamy na stronie PFM:

Polska Fundacja Muzyczna jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest niesienie pomocy, w tym pomocy społecznej, Ludziom Muzyki, ich rodzinom i bliskim, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych oraz upamiętnianie osób zasłużonych dla środowiska muzycznego.

Zobacz także: Założyciel Perfectu z DPS-u trafił do Skolimowa. Legendarny muzyk potrzebuje stałej opieki!

Zobacz więcej zdjęć. Zdjęcie i wpis Zbigniewa Hołdysa przeraziły jego fanów. Szybko wyjaśnił, co się dzieje

Wzruszająca Wielkanoc w Domu Artystów w Skolimowie

