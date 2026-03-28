Zbigniew Hołdys wspiera byłego muzyka Perfectu. "Słabo z nim"
Wojciech Morawski, muzyk, który grał m.in. z grupą Perfect, na co dzień mieszka w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Niestety, zmaga się z coraz większymi problemami zdrowotnymi i jest pod opieką Polskiej Fundacji Muzycznej.
Może też liczyć na wsparcie Zbigniewa Hołdysa, który o jego trudnej sytuacji informował już kilka miesięcy temu. Wówczas pisał na swoim facebookowym profilu o tym, że artysta choruje i potrzebna jest mu rehabilitacja, ponieważ ma problem z chodzeniem. Środki zebrane na ten cel kurczyły się w zastraszająco szybkim tempie. Niestety, wizyty specjalistów są kosztowne.
Morawski w szpitalu
W piątek 27 marca Hołdys poinformował, że ciężko chory artysta jest hospitalizowany.
Wojciech Morawski jest w szpitalu. Słabo z nim. Ten wspaniały perkusista (Klan, Perfect, Breakout, Morawski-Waglewski-Nowicki-Hołdys, I Ching) i myśliciel, mega kumpel, jest pod stalą opieką Polskiej Fundacji Muzycznej i tam go wspieramy, zbierając fundusze na jego rehabilitację. I trzymamy kciuki mocno... - napisał.
I dodał:
Wrzucam dwa zdjęcia dla atencji - na jednym Wojciech Morawski, Wojciech Łuczaj-Pogorzelski i Jarosław Wajk sprzed lat (wówczas Oddział Zamknięty), na drugim Wojtek Morawski kilka tygodni temu w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie.
"Dużo siły i zdrowia dla pana Wojtka", "Dużo zdrówka. Pan Wojtek to świetny muzyk, doskonały perkusista", "Jesteś Zbyszku prawdziwym przyjacielem dla Wojtka, a Polska Fundacja Muzyczna realnie pomaga" - czytamy w komentarzach.
PFM wciąż zbiera środki na dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji i poprawę warunków bytowych Wojciecha Morawskiego.
Czym jest Polska Fundacja Muzyczna?
Jak czytamy na stronie PFM:
Polska Fundacja Muzyczna jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest niesienie pomocy, w tym pomocy społecznej, Ludziom Muzyki, ich rodzinom i bliskim, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych oraz upamiętnianie osób zasłużonych dla środowiska muzycznego.
