Metamorfoza na przestrzeni lat

Są twarze, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina i telewizji. Jedną z nich bez wątpienia jest Szymon Bobrowski. Pamiętacie czarującego prawnika z serialu "Magda M.", który rozkochał w sobie miliony Polek? A może mrożącego krew w żyłach gangstera o pseudonimie Skalpel z "Odwróconych"?

Aktor przez ponad trzy dekady udowadniał, że jest mistrzem metamorfozy. Zmieniał się nie tylko dla ról, ale też na przestrzeni lat. Od młodzieńczego uroku po dojrzałą, męską charyzmę - jego ewolucja to gotowy scenariusz na opowieść o tym, jak upływający czas dodaje charakteru.

Aktorzy, którzy stracili na wadze. Zmienili się nie do poznania | To się kręci

Tak zaczynał amant polskiego kina

Zanim stał się gwiazdą szklanego ekranu, szlifował swój talent na deskach teatru. Zadebiutował w 1994 roku, a rok później ukończył prestiżową łódzką filmówkę. Jego kariera od samego początku nabrała tempa, a współpraca z takimi reżyserami jak Krzysztof Warlikowski czy Juliusz Machulski była dowodem na jego niezwykły potencjał.

Pierwsze role filmowe, jak choćby w "Kamieniu na kamieniu" z 1995 roku, pokazały, że kamera go kocha. Mało kto jednak wtedy przypuszczał, że ten utalentowany chłopak z Konina wkrótce stanie się jedną z największych gwiazd polskiej telewizji.

Jeden moment zmienił wszystko

Choć jego filmografia pękała w szwach, prawdziwy przełom nadszedł w 2005 roku. Rola prawnika Bartka Malickiego w serialu "Magda M." katapultowała go na szczyt popularności. Nagle stał się ulubieńcem publiczności i jednym z najgorętszych nazwisk w branży.

Co ciekawe, niemal w tym samym czasie pokazał swoje drugie oblicze. W 2007 roku wcielił się w bezwzględnego gangstera Skalpela w serialu "Odwróceni". Ten dualizm udowodnił jego wszechstronność i na stałe ugruntował jego pozycję w aktorskiej elicie. Czy można wyobrazić sobie lepszy dowód na jego talent?

Nie tylko seriale. Te role udowodniły jego klasę

Szymon Bobrowski nigdy nie dał się zaszufladkować. Obok komercyjnych hitów, regularnie pojawiał się w ambitnych produkcjach u największych polskich reżyserów. Współpracował z Andrzejem Wajdą przy "Powidokach", Wojciechem Smarzowskim przy głośnej "Róży" oraz Krzysztofem Zanussim w filmie "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową".

Jego status gwiazdy został oficjalnie potwierdzony w 2012 roku, kiedy odcisnął swoją dłoń w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. Aktor nie zwalniał tempa, co udowodnił chociażby rolami w hitach sensacyjnych "Furioza" i "Druga Furioza", które w 2021 i 2025 roku podbiły serca widzów.

U boku jednej kobiety od lat

W świecie show-biznesu, pełnym skandali i przelotnych romansów, życie prywatne Szymona Bobrowskiego jest oazą spokoju. Aktor od lat jest związany z żoną Aleksandrą, z którą tworzy zgrany i szczęśliwy związek z dala od blasku fleszy.

Para wspólnie wychowuje troje dzieci: dwie córki, Antoninę i Michalinę, oraz syna Ignacego. To właśnie rodzina jest dla niego najważniejszą przystanią i fundamentem, na którym zbudował swoją stabilną pozycję nie tylko w branży, ale i w życiu.

Za rolę w jakich filmach co aktorzy otrzymali Oscara? Quiz tylko dla ekspertów Pytanie 1 z 8 Cate Blanchett Carol Elizabeth: Złoty wiek Blue Jasmine Następne pytanie

Ile lat kończy Szymon Bobrowski w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dziś

Szymon Bobrowski urodził się 16 maja 1972 roku, co oznacza, że w 2026 roku świętuje swoje 54. urodziny. Czas zdaje się być dla niego wyjątkowo łaskawy, a dojrzałość tylko dodaje mu uroku i scenicznej charyzmy.

Jak bardzo zmienił się od czasów swoich pierwszych ról? Które wcielenie - romantycznego amanta czy twardego faceta - bardziej zapadło wam w pamięć? Zobaczcie jego niezwykłą metamorfozę w naszej galerii. Gwarantujemy, że niektóre zdjęcia mogą was naprawdę zaskoczyć.