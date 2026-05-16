Stylista Alicji Szempińskiej wszystko zdradził! Stroje tancerzy są pełne... gumek. Pokazał kilka sztuczek

Gorset Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026

Dwunastego maja polska artystka dumnie wkroczyła na eurowizyjną scenę i całkowicie ją zdominowała. Prezentując utwór "Pray" w trakcie wiedeńskiego półfinału Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska natychmiastowo przykuła wzrok publiczności perfekcyjnie dopracowanym widowiskiem. Cały występ obfitował w ogromne emocje, innowacyjne efekty wizualne oraz potężny wokal, z jakiego piosenkarka słynie już od wielu lat. Fani tego muzycznego wydarzenia tuż po wybrzmieniu ostatnich dźwięków zaczęli pisać w internecie, że nasz kraj ma w tym roku realną szansę na zajęcie znakomitego miejsca.

Olbrzymie zaciekawienie wzbudził również sceniczny ubiór polskiej artystki. Wokalistka zdecydowała się na nieoczywistą kreację w mrocznych barwach z ciężkim, metalicznym gorsetem, która doskonale komponowała się z nastrojem utworu i wyjątkowo dynamiczną choreografią. Autorką tej przypominającej zbroję konstrukcji jest znakomita Katarzyna Konieczka, mająca na swoim koncie współpracę z takimi gwiazdami jak Doda, Michał Szpak, a nawet Madonna.

Dominik Więcek o strojach tancerzy Alicji Szemplińskiej. Zadbał o bezpieczeństwo

Osoby podziwiające półfinałowe zmagania naszej reprezentantki i towarzyszących jej tancerzy przed telewizorami z pewnością zwróciły uwagę na ich kreacje. Mężczyźni stworzyli monumentalne, czarno-białe tło dla niezwykle silnej wokalistki, która wyglądała szalenie majestatycznie w lśniącym gorsecie naśladującym odlane w metalu ciało i w bardzo szerokich spodniach. Dół stroju artystki charakteryzował się mocnym, męskim krawiectwem, idealnie współgrając z ubiorem tancerzy. Otwarta i eksponująca sporą część ciała góra stroju wspaniale łagodziła jednak ten surowy wizerunek.

Przystosowanie ubrań wszystkich członków naszej reprezentacji do bezproblemowego funkcjonowania podczas ekspresyjnego tańca wymagało od ekipy ogromnego nakładu pracy.

Dominik Więcek odpowiadający za przygotowanie ubrań dla polskiej delegacji na Eurowizję 2026 otworzył się na temat swoich unikalnych metod pracy i przyznał, że to zadanie było dla niego potężnym wyzwaniem.

"Na patencie" to znaczy jak? To znaczy wykombinować coś w sposób pomysłowy, nietypowy albo znaleźć chałupnicze rozwiązanie jakiegoś problemu. I takie są kostiumy tancerzy, które stworzyłem na Eurowizję. "Na patencie" oznacza też, że nie ma się jakichś możliwości bądź wiedzy, by wykonać coś w sposób standardowy. W związku z czym trzeba kombinować, by coś się udało - opowiadał w sieci.

Projektant bardzo dokładnie sprecyzował, po jakie nietypowe sztuczki musiał sięgnąć w trakcie prac nad odzieżą.

I tak na przykład, by rękawy układały się dobrze przy ekstremalnych ruchach tancerzy, są one mocno wydłużone w porównaniu do normalnych mankietów i lepiej układają się w ruchu. Dodatkowo w środku wszyte są gumki, żeby trzymać rękawy w jednym miejscu na ciele. W koszulach wydłużone są też kołnierze, które są przyszyte, żeby nie odstawały. Koszule są zwężane ku dołowi i mają wkłady barkowe robione na zamówienie. Koszule są zszyte w kilku miejscach z gorsetem, a gorsety mają zatrzaski, które połączone są z pasem w talii. Pas ten trochę nawiązuje do smokingów i mody sakralnej. Pasy zrobiłem sam, również na patencie. I na mojej karynie za 200 zł (mowa o maszynie do szycia - dop. aut.), która już nie domaga. Zależało mi na tym, żeby nie było widać na nich żadnych śladów szycia, więc są głównie klejone w związku z czym na lewej stronie... no, nie wyglądają najatrakcyjniej.

Jak się jednak okazuje, to wcale nie zamknęło listy innowacyjnych pomysłów w krawieckim warsztacie. Dominik Więcek rozbawiony zaznaczył, że tegoroczny konkurs europejskiej piosenki w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu gumek.

Spodnie są bardzo długie i lejące, obszerne, ale żeby tancerze się w nich nie zabili, musiałem znaleźć system metoda prób i błędów. I tak oto spodnie są przyczepione do butów systemem gumek. I ogólnie Eurowizja gumką stoi, bo krawaty również są na gumce. (...) Zależało mi na tym, by stworzyć monumentalną sylwetkę tancerzy, męską, ale by nie pokazywać ciała, bo chciałem, by skóra była zarezerwowana tylko dla Alicji i jej siły, kobiecości. Szukałem patentów, by kostium wyglądał monumentalnie i ciężko, ale jednocześnie był elastyczny.

Ostateczny rezultat prac nad kostiumami można oglądać na opublikowanych zdjęciach oraz zapisach wideo z półfinału koncertu. Pozostaje jedynie wierzyć, że finałowa prezentacja naszej artystki oraz jej zespołu tancerzy wypadnie co najmniej tak samo dobrze.

PRAY to ja robię, żeby te moje patenty wytrzymały choroegrafię - podsumował kostiumograf w opisie nagrania.

