Halina Kowalska o miesięcy była w ciężkim stanie!

Jeszcze do niedawna Halina Kowalska cieszyła się dobrym stanem zdrowia. Z uśmiechem na twarzy spacerowała po domu opieki w Skolimowie oraz otaczającym go pięknym, zalesionym parku. Aktywnie brała udział we wszelkiego rodzaju wydarzeniach kulturowych, wspólnych posiłkach z kolegami artystami, a nawet zajęciach sportowych, które regularnie odbywają się w domu. Chętnie także oprowadziła „Super Express” po swoim pokoju i pokazywała pamiątkowe zdjęcia ze zmarłym mężem, Włodzimierzem Nowakiem (+80 l.). Chwaliła się również seksownymi zdjęciami z lat młodości i anegdotkami z planów filmowych.

– Gdy Andrzej Wajda kręcił „Ziemię obiecaną” i zaproponował mi rolę kochanki Borowieckiego, którego zagrał Daniel Olbrychski, to ja mu odmówiłam. Wtedy wszędzie była tendencja do rozbierania mnie. Pomyślałam sobie, że skoro Wajda chce, bym zagrała kochankę Olbrychskiego, to na planie będę przez cały czas chodziła naga

– mówiła niespełna trzy lata temu w programie „Gwiazdy w Skolimowie”.

Aktorka nie poznawała ludzi!

Niestety pani Halina Kowalska z dnia na dzień zaczęła gasnąć. Od pewnego czasu coraz rzadziej opuszczała swój przytulny pokoik na poddaszu, w którym lubiła puścić sobie dymka w miękkim fotelu przy uchylonym oknie. Jak zdradziła w rozmowie z nami, robiła to w tajemnicy przed personelem, który nie pozwalał na palenie w budynku. Ona jednak puszczała im oczko i puszczała kolejnego dymka. – Co ja na to poradzę, że kocham papierosy? – śmiała się.

Jak zdradzili nam mieszkańcy domu, artystka ponad rok temu zaczęła podupadać na zdrowiu. Wszystko zaczęło się od problemów z pamięcią. Po pewnym czasie nie była w stanie przypomnieć sobie rozmów, które odbywała dzień wcześniej, mimo że potrafiła z detalami opowiadać historie z lat młodości. Potem było już tylko gorzej.

– Nie wiedziała, z kim rozmawia. Nie poznawała ludzi. Nie chciała jeść i gasła w oczach. Nie przypominała już siebie

– słyszymy.

Halina Kowalska zmarła w Skolimowie

20 marca 2026 r. dotarła do nas smutna wiadomość. - Nie żyje Halina Kowalska - usłyszeliśmy od jednego z mieszkańców domu. Z naszych ustaleń wynika, że wybitna gwiazda zmarła właśnie w swoim ukochanym Skolimowie.

