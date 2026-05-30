Tak zmieniała się ikona stylu. Metamorfoza Alicji Majewskiej

Jej głos rozpoznajemy po pierwszej nucie, a styl od lat pozostaje synonimem klasy. Jednak Alicja Majewska, jak każda wielka gwiazda, przeszła na przestrzeni dekad spektakularną metamorfozę. Od scenicznych kreacji z lat 70., przez odważne fasony kolejnych dekad, aż po dzisiejszą, ponadczasową elegancję.

Choć wydaje się, że czas się dla niej zatrzymał, archiwalne zdjęcia opowiadają zupełnie inną historię. Jak bardzo zmieniła się od początku swojej kariery? Spojrzenie na te fotografie to prawdziwa podróż w czasie.

Zanim usłyszała o niej cała Polska. Tak wyglądały jej początki

Zanim stała się wielką damą polskiej piosenki, była solistką zespołu Partita. To właśnie tam, na początku lat 70., szlifowała swój warsztat i zdobywała pierwsze sceniczne doświadczenia. Mało kto wie, że równocześnie studiowała andragogikę na Uniwersytecie Warszawskim, co udowadnia, że ambicji nigdy jej nie brakowało.

Oficjalnie zadebiutowała już w 1968 roku, ale to kolejne lata miały przynieść prawdziwy przełom. Nikt wtedy nie przypuszczał, że skromna dziewczyna o potężnym głosie wkrótce zawładnie największymi festiwalami w kraju.

Jeden festiwal, który zmienił wszystko

Nadszedł rok 1975. Trzynasty Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. To właśnie wtedy Alicja Majewska zaśpiewała utwór „Bywają takie dni” i dosłownie rzuciła publiczność na kolana. Nagroda główna Ministerstwa Kultury i Sztuki była nie tylko wyróżnieniem, ale biletem do wielkiej kariery.

Ten jeden występ otworzył jej wszystkie drzwi. Z dnia na dzień stała się jedną z najgorętszych gwiazd, a jej nazwisko zaczęło regularnie pojawiać się na afiszach i listach przebojów. To był moment, w którym narodziła się legenda.

Duet wszech czasów i wielki powrót do telewizji

Jej kariera to nie tylko solowe hity. To także niezwykła, trwająca ponad pół wieku, artystyczna współpraca z Włodzimierzem Korczem. Ich duet to ewenement na polskiej scenie - razem stworzyli takie przeboje jak „Jeszcze się tam żagiel bieli” czy „Odkryjemy miłość nieznaną”.

Po latach obecności na scenie, gwiazda przypomniała o sobie szerszej publiczności, zasiadając w fotelu trenera programu „The Voice Senior”. Jej udział w show w latach 2019–2022 okazał się strzałem w dziesiątkę, a ogłoszony w 2025 roku powrót do programu wywołał prawdziwą euforię wśród fanów.

Kulisy życia prywatnego. Jedno małżeństwo i wielka tajemnica

Choć jej życie zawodowe było otwartą księgą, prywatność zawsze chroniła z żelazną konsekwencją. W latach 1972–1984 jej mężem był znany konferansjer Janusz Budzyński. Ich związek zakończył się rozwodem, jednak artystka nigdy publicznie nie komentowała jego przyczyn, pozostawiając kulisy tej relacji dla siebie.

Po rozstaniu w pełni poświęciła się muzyce. To scena stała się jej prawdziwą miłością, a publiczność rodziną, której pozostała wierna przez wszystkie lata.

Ile lat ma Alicja Majewska w 2026 roku? Jej dzisiejszy wygląd zachwyca

Trudno w to uwierzyć, ale 30 maja 2026 roku Alicja Majewska skończy 78 lat. Patrząc na jej energię, sceniczną charyzmę i nienaganny wygląd, metryka wydaje się jedynie formalnością. Artystka wciąż koncertuje, nagrywa i udowadnia, że wiek to tylko liczba.

Jak wyglądała u progu sławy? Jak zmieniał się jej wizerunek na przestrzeni ponad 50 lat kariery? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie jej niezwykłą przemianę. Te zdjęcia to historia polskiej muzyki zapisana w jednym życiorysie.