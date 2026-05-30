Zegarki w cenie samochodów, a nawet kawalerki! Polskie gwiazdy noszą na nadgarstkach setki tysięcy złotych. Warte tych cen?

Najdroższe zegarki polskich gwiazd

Panie na ogół wolą drogie torebki i buty, choć są wyjątki. Panowie natomiast stroją się w "biżuterię" w postaci drogich zegarków. Od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych za czasomierz? Dla nich to nic, bo drogi zegarek oznacza prestiż i jest symbolem statusu społecznego. Niektórzy, jak Robert Lewandowski czy Hubert Urbański, mogą się pochwalić całymi kolekcjami niezwykłych perełek. "Zwykły" Polak musiałby pracować na jeden rok, a czasem i kilka lat, ale dla gwiazd to nie problem. Budzą zazdrość?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z pokaźną kolekcją. Ile są warte ich zegarki?

Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.) na nadgarstku nosi Bvlgari ze złotem i diamentami. Cena? "zaledwie" 55 tysięcy złotych. Ma też kilka innych drogich zabawek. Sama chwaliła się, że swój pierwszy zegarek z wyższej półki nabyła za 21 tysięcy euro, czyli około 90 tysięcy złotych. Ma też między innymi Rolexa wartego 60 tysięcy złotych. Z resztą jej mąż, Radek Majdan, też nie oszczędza na tych dodatkach. Ma między innymi kultowego Rolexa. Model Submariner kosztuje od 190 do nawet 220 tys. złotych. Z kolei na jednej ze wspólnych okładek pozował z modelem Cartier Calibre de Cartier na nadgarstku, którego przybliżona wartość to 22.000 zł.

Prokop, Wojewódzki, Urbański - kto ma najdroższe zegarki?

Marcin Prokop posiada w swojej kolekcji prestiżowy, sportowy model Patek Philippe Nautilus, którego wartość rynkowa wynosi ponad 300 000 zł. Z kolei aktorka, Małgorzata Kożuchowska, posiada piękny Rolex Datejust, którego przybliżona wartość to 50 tysięcy złotych. To z resztą jeden z ulubionych symboli luksusu polskich gwiazd. Hubert Urbański (60 l.) ma kilka drogich zegarków, ale najbardziej imponujący jest Rolex wart 100 tysięcy złotych.

Model IWC Kuby Wojewódzkiego (62 l.) wyróżnia się kopertą o średnicy 43 mm, którą wykonano z 18-karatowego złota. Ceny wahają się od 90 to nawet 140 tysięcy. Za to Piotr Stramowski (38 l.), podobnie jak Marcin Prokop (48 l.), wybiera Patek Philippe Nautilus. Jego cacko ma być warte 145 tysięcy złotych.

Robert Lewandowski i jego bajecznie drogie zegarki

Najdroższe zegarki, a jakże, nosi Robert Lewandowski. Również jest fanem marki Patek Philipe i posiada kilka ekskluzywnych sztuk od tego producenta. Nautilus Chronograph Date Two-Tone który widzowie mogli podziwiać na gali Sportowca Roku Przeglądu Sportowego 2021 to koszt około 200 tysięcy dolarów, czyli w przybliżeniu 810 000 złotych. Inny jego zegarek tej samej marki to model Aquanaut, który kosztuje około 190 tysięcy złotych.

Ma też między innymi model Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar wyceniany na około 180 tysięcy dolarów, czyli ponad 700 tysięcy złotych.

