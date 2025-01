Urbański sprzedaje drogie zegarki, a gwiazdy TVN swoje suknie ślubne. Bank rozbił Musiał

33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Już 26 stycznia największa orkiestra świata zagra pod hasłem "Gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej". To wydarzenie, które co roku angażuje miliony Polaków oraz gwiazdy świata kultury, sportu i mediów. Znane osoby tradycyjnie wystawiają na aukcje przedmioty oraz unikalne usługi, a zebrane środki wspierają najważniejszy cel - pomoc dzieciom. Co w tym roku można wylicytować?

Wyjątkowe zegarki Huberta Urbańskiego

Na aukcjach WOŚP nie mogło zabraknąć Huberta Urbańskiego, znanego prezentera telewizyjnego. Tym razem przekazał dwa ekskluzywne zegarki. W momencie publikacji artykułu ich ceny wynosiły już 4150 zł oraz 5730 zł. Warto dodać, że nowe modele tych zegarków kosztują odpowiednio 8500 zł i nawet 18 850 zł. Nic więc dziwnego, że chętnych nie brakuje.

Sprzątanie domu z Maciejem Musiałem – hit tegorocznych aukcji

Jednym z największych hitów tegorocznego finału jest aukcja Macieja Musiała. Aktor znany z wielu popularnych produkcji zaproponował... sprzątanie domu w rytm zapętlonego utworu "Explosion". Pomysł okazał się prawdziwą sensacją – oferta przekroczyła już 50 tysięcy złotych, a liczba zainteresowanych wciąż rośnie! To świetny przykład na to, jak kreatywne pomysły gwiazd mogą przyciągnąć uwagę i zaangażować darczyńców.

Dziennikarskie i aktorskie propozycje: warsztaty, wspólna kawa czy kolacja

Dziennikarze również aktywnie włączają się w pomoc. Jak co roku oferują wizyty w swoich programach, warsztaty dziennikarskie czy lekcje językowe. Nie brakuje również propozycji spotkań przy kawie lub wspólnych kolacji z ulubionymi prowadzącymi znanymi z ekranów telewizorów.

Finał WOŚP to także okazja do wylicytowania rzeczy unikatowych, takich jak suknie ślubne znanych z TVN24 – Marty Warchoł i Iwony Widomskej. Takie przedmioty to nie tylko pamiątki z wielkimi emocjami, ale również okazja, by poczuć się wyjątkowo i jednocześnie wesprzeć szlachetną ideę.

Aukcje WOŚP to nie tylko okazja do zdobycia niezwykłych przedmiotów czy przeżyć, ale przede wszystkim wsparcie najważniejszego celu – ratowania życia i zdrowia dzieci.

Jak wziąć udział w aukcjach?

Aukcje WOŚP znajdziesz na platformie Allegro Charytatywni, gdzie możesz przeglądać ofertę i licytować wybrane przedmioty oraz usługi. To proste – wystarczy konto na Allegro i chęć wsparcia szczytnego celu.

Finał WOŚP to nie tylko wielkie wydarzenie charytatywne, ale także czas, kiedy gwiazdy pokazują swoje zaangażowanie i kreatywność. Zegarki Huberta Urbańskiego, nietypowa oferta Macieja Musiała czy unikalne suknie ślubne – każdy może znalazł coś dla siebie i jednocześnie pomóc potrzebującym. Warto śledzić aukcje, bo lista atrakcji stale się wydłuża!

