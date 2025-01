Szok! Maciej Musiał wysprząta dom za grubą kasę! Niezwykła akcja gwiazdora

Mało kto wiedział to o żonie Andrzeja Rosiewicza. Szokujące, co wyszło na jaw!

Maciej Musiał ogłosił, że jest chętny do wysprzątania domu lub mieszkania osoby, która za tę usługę zapłaci najwięcej. Zdolny aktor od lat rozpala swoje fanki także wyglądem, trzeba przyznać, że niezłe z niego "ciacho". Młody gwiazdor postanowił wykorzystać ten fakt i skorzystał z popularności wystawiając niecodzienną ofertę.

Musiał posprząta Twój dom!

Maciej Musiał dał się poznać szerokiej publiczności jako Tomek Boski, syn Natalii (Małgorzata Kożuchowska) i Ludwika (Tomasz Karolak) w obłędnie popularnym serialu "Rodzinka.pl". Jest już prawie pewne, że aktorzy wejdą na plan, aby nakręcić ciąg dalszy serii! A co do tego czasu będzie robił Musiał? Okazuje się, że będzie sprzątał!

Wystawiając na aukcję sprzątanie Maciej Musiał po raz kolejny włączył się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gwiazdor tym razem zrobi coś naprawdę zaskakującego dla akcji Jurka Owsiaka. Osobiste wysprzątanie domu lub mieszkania, to coś o czym marzy niejedna jego fanka. Komentarze na profilu aktora na Instagramie aż "płoną"!

Musiał sprząta, a Ty patrzysz

Hej, usiądziesz sobie wygodnie na kanapie sam lub z bliskimi, będziecie się relaksować, a ja wysprzątam Ci dom/mieszkanie do zapętlonego utworu Explosion. (...) Sprzątanie będziemy wspominać do końca świata i jeden dzień dłużej.

Reakcja fanek Musiała przekroczyła wszelkie pojęcie. Ciekawe, do jakich kwot dojdzie aukcja, skoro tak gorące reakcje można znaleźć na profilu gwiazdora na Instagramie.

maciej musiał jako sprzątaczka w moim domu to coś o czym marze W którym banku najlepsze oferta żeby wziąć kredyt ???? Ktoś wie ????? Wiecie co? Może te oszczędności na studia nie są mi aż tak potrzebne Wydaje mi się , ze ta licytacja może pobić rekord guinessa

Dla fanów różnorodnych brzmień aktor daje możliwość wyboru utworu towarzyszącego, m.in.:

• ABBA – „Lay All Your Love on Me”• Pitbull – „Hotel Room Service”• Groove Coverage – „Moonlight Shadow”• Krzysztof Krawczyk – „Chciałbym być”

Aukcja Macieja Musiała trwa do 27 stycznia i dostępna jest na platformie Allegro Charytatywni.

