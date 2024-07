Marta Warchoł wzięła ślub z narzeczoną i już nie pracuje w TVN24. Widzowie szczerze, co o tym myślą

Wiele go to kosztowało

Tak Adele kibicowała Anglikom! Co za nerwy! Do ostatniej minuty zagryzała wargi

Krzysztof Rutkowski ma córkę! To prawdziwa piękność. Zdjęcia pokazała mama

Co za historia!

Po ślubie z ukochaną Warchoł odeszła z TVN24

O tym, że gwiazdy TVN w czerwcu wzięły ślub, pisaliśmy tutaj. Marta Warchoł była do tego momentu cenioną dziennikarką TVN24, a zdjęcia z zaślubin i wesela zakochanych rozgrzały Instagram do czerwoności. Jednak po ślubie z Iwoną Widomską, Warchoł nagle odeszła z newsowego programu TVN24. Co się stało?

Warchoł co rusz dzieli się ze swoimi przyjaciółmi i fanami zdjęciami z ważnej dla niej uroczystości. Dziennikarka pokazuje się razem z ukochaną w różnych okolicznościach, w tym na marszu równości. Tym razem wrzuciła na swój profil na Instagramie fotkę, na której pozuje z Widomską w Poznaniu, przy byłej Meskalinie, po szklanym sufitem, ozdobionym wszystkimi kolorami tęczy.

Ostre słowa Warchoł po odejściu z TVN24

- Marzycielki. Od tygodnia żyjemy głównie naszym szczęściem 👩‍❤️‍👩Wspaniale było na chwilę oderwać się od tego co dzieje się w kraju. Ale tocząca się dyskusja na temat związków partnerskich potrafi popsuć największą radość - zaczęła Warchoł swój wpis na Instagramie. Dużo miejsca zajmują w tym tekście sprawy równości osób LGBT, a także kwestii ślubów osób jednej płci. - Podziwiam, że ludzie z koniczynką w klapie potrafią kosztem bezpieczeństwa osób LGBT+ i ich dzieci walczyć o prawicowy elektorat. Świadomie odbierają szczęście osobom, które się kochają i chcą zadbać o swoich najbliższych. Myślę, że ten specyficzny sposób „okazywania empatii” zostanie zapamiętany na długie lata - zostanie opisany w podręcznikach i wikipedii. Homofobiczna ławka się wydłuża. To tyle mojej prywatnej opinii - dodała dziennikarka. Pełen wpis gwiazdy TVN możesz zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

Na koniec Warchoł wyznała, dlaczego odważyła się na tak ostre słowa. Wtedy na jaw wyszło, że ona już nie pracuje w TVN24!

- Czemu pozwoliłam sobie na wyrażenie jej plublicznie? Bo od czerwca już nie pracuję w newsowej stacji, ale pracuję dalej w budynku przy Wiertniczej!

"Jak mi przykro"

Pod postem natychmiast uaktywnili się widzowie, przyzwyczajeni do dziennikarskiej pracy Warchoł.

- Tylko mam pytanie. Czy dobrze zrozumiałem? Nie pracuje już Pani w TVN24? 😟

- dobrze Pan rozumie, przeszłam do innego działu niezwiązanego z newsami 🤓 - odpowiedziała dziennikarka.

- Już nie usłyszę i nie zobaczę Pani w TVN24?❤️

- już nie 🙄 - przyznała Warchoł.

- jak mi przykro 😢uwielbiam Pani głos i wszystkie reportaże ❤️

- Szkoda że nie zobaczymy Pani w tv 😢

- przyszedł już czas na mnie - podsumowała dziennikarka.

Sonda Czy oglądasz Fakty TVN? Tak Nie