Ciężarna nastolatka trafiła do szpitala. Dramatyczny wypadek na Podkarpaciu

O wypadku informuje lokalny portal krosno112.pl. Jak wstępnie ustalili policjanci, 19-latek prowadzący opla podjął próbę wyprzedzenia dwóch pojazdów na łuku drogi. Manewr zakończył się tragicznie – młody kierowca stracił kontrolę nad autem, które zjechało z jezdni, dachowało i uderzyło w drzewo.

Oplem jechały dwie osoby. Oprócz kierowcy w pojeździe znajdowała się również 17-letnia dziewczyna będąca w ciąży. Nastolatka została zabrana karetką do szpitala. Z kolei 19-letniego kierowcę do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Obrażenia, jakich doznał on i jego 17-letnia pasażerka nie zagrażają ich życiu - cytuje oficera prasowego KMP w Krośnie, portal krosno112.pl.

