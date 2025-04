Tusk ocenił Trzaskowskiego w debacie. Nieoficjalne doniesienia

Mąż Magdaleny Biejat zdradza, co myśli o kandydaturze żony na prezydenta Polski

Marcin Kulasek pytany był w Radiu Zet o to, czy koalicja rządowa przetrwa kampanię wyborczą, w której startuje przeciw sobie trzech kandydatów z tworzącej ją ugrupowań. - Wczoraj na posiedzeniu rządu ustosunkował się do tego premier. Przypomniał, że jesteśmy koalicją, a koalicja trwa i +trwa mać+" - streścił Kulasek. Premier - jak relacjonował minister - apelował, żeby w kampanii się "nie zagalopować" i nie pokłócić tak, żeby potem ciężko było po wyborach dalej działać wspólnie. Dopytywany czy było to dyscyplinowanie, czy apel, odparł, że apel. - Kampania rządzi się prawami, jest trzech kandydatów z obozu koalicji rządowej, ale na końcu - (...) jest druga tura i wtedy trzeba głosować na demokratycznego kandydata - podsumował słowa premiera Kulasek.

Jak wypadł Trzaskowski w debacie? Tusk ocenił

Donald Tusk, jak dowiedzieli się nieoficjalnie autorzy "Podcastu politycznego" TVN24, miał nie być zadowolony z tego, jak wyglądała organizacja debaty w Końskich. Premierowi miało się również nie podobać to, jak wypadł na niej Rafał Trzaskowski. - Ale już we wtorek dziękował ministrom, że mimo kampanii nie zaogniają sytuacji. Tusk podkreślał, że niezależnie od wyborczych napięć docenia, że dbają o sytuację w koalicji i że dystansują się od kampanijnych awantur - czytamy na tvn24.pl.

W debacie w hali sportowej w Końskich wzięło udział ośmiu kandydatów na prezydenta. Poza Trzaskowskim i Nawrockim byli to: Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Maciej Maciak (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Krzysztof Stanowski (dziennikarz) oraz Joanna Senyszyn (b. posłanka SLD).

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

