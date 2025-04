Co wiemy o Rafale Trzaskowskim? Wiek, wzrost, pochodzenie

Rafał Trzaskowski - wiek. Ile lat ma Rafał Trzaskowski?

Rafał Trzaskowski to bez wątpienia zdecydowany faworyt zbliżających się wyborów prezydenckich. Przypomnijmy, że dla kandydata Koalicji Obywatelskiej to druga próba zdobycia Pałacu Prezydenckiego - w 2020 roku prezydent Warszawy przegrał w drugiej turze z Andrzejem Dudą. Teraz sytuacja jest zupełnie inna - urzędujący prezydent kończy swoją drugą kadencję, a kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość jest Karol Nawrocki. To on - obok Sławomira Mentzena - są dziś najgroźniejszymi rywalami faworyta wyborów prezydenckich. Wiele osób zastanawia się, szukając informacji o Rafale Trzaskowskim, ile ma on lat. Prezydent Warszawy ma 53 lata, urodził się 17 stycznia 1972 roku w Warszawie.

Ile wzrostu ma Rafał Trzaskowski?

Co ciekawe, internauci szukając informacji na temat poszczególnych kandydatów, chcą się również dowiedzieć, ile wzrostu mają politycy. W 2020 roku głos w sprawie wzrostu Rafała Trzaskowskiego zabrał nawet Sławomir Nitras. Jak bowiem zauważył ówczesny poseł, TVP Info... skróciło prezydenta Warszawy. - Widzę, że w ramach walki kampanijnej tvp skróciło dzisiaj Rafała Trzaskowskiego o 10 cm i a Andrzeja Dudę wydłużyło. Co będzie jutro? - napisał na platformie X (dawniej Twitter) Sławomir Nitras. Polityk został przy okazji zapytany, ile wzrostu ma Rafał Trzaskowski. - 180 centymetrów - odpisał.

180 cm.— Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) July 9, 2020

Widzę, że w ramach walki kampanijnej tvp skróciło dzisiaj Rafała @trzaskowski_ o 10 cm i a @AndrzejDuda wydłużyło. Co będzie jutro?— Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) July 9, 2020

Młody Rafał Trzaskowski. Jak wyglądał w przeszłości?

Rafał Trzaskowski może pochwalić się sporym doświadczeniem w polityce. W 2009 roku został wybrany na europosła z list Platformy Obywatelskiej, a w 2013 roku zrezygnował z tego mandatu by zostać ministrem administracji i cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska. W 2014 roku, po zaprzysiężeniu na premiera Ewy Kopacz, został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnego za sprawy europejskie. W 2015 z powodzeniem ubiegał się o mandat posła na Sejm, a w 2016 został ministrem spraw zagranicznych w gabinecie cieni utworzonym przez PO.

W 2018 roku zastąpił Hannę Gronkiewicz-Walt i objął funkcję prezydenta Warszawy. W międzyczasie, w 2020 roku wystartował w wyścigu o Pałac Prezydencki. Przegrał wówczas w drugiej turze z Andrzejem Dudą. W 2024 roku jako kandydat Koalicji Obywatelskiej został ponownie wybrany na prezydenta stolicy.

W galerii poniżej zobaczysz, jak na przestrzeni lat zmieniał się Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski - pochodzenie

Skąd pochodzi Trzaskowski? Kandydat na prezydenta urodził się w Warszawie, tam ukończył szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące. W stolicy Rafał Trzaskowski zdobył także wyższe wykształcenie - ukończył stosunki międzynarodowe, filologię angielską oraz studia europejskie. Co ciekawe, w 2015 roku Rafał Trzaskowski wystartował w wyborach parlamentarnych jako lider krakowskiej listy Platformy Obywatelskiej. Udało mu się wówczas zdobyć 47 tysięcy głosów, dzięki czemu uzyskał mandat posła. Jak tłumaczył w 2015 roku polityk, część jego rodziny była związana z Krakowem. - Stąd pochodził mój ojciec, dziadek i pradziadek, regularnie odwiedzam groby moich bliskich na cmentarzu Rakowickim i na Salwatorze, mój przyrodni brat Piotr Ferster był przez dziesiątki lat dyrektorem Piwnicy pod Baranami. Urodziłem się w Warszawie, tam mieszkam, ale naprawdę często odwiedzam Kraków i znam tutaj wiele osób - powiedział dla "Dziennika Polskiego" Rafał Trzaskowski.

