Jakie wykształcenie ma Rafał Trzaskowski? Studia i doktorat

Rafał Trzaskowski to postać, która od wielu lat budzi zainteresowanie obserwatorów polskiej polityki. Choć jego działalność (choćby jako prezydenta Warszawy) jest szeroko komentowana, niewiele osób zdaje sobie sprawę z wszechstronnego wykształcenia, jakim może się poszczycić. To naprawdę imponująca lista ukończonych studiów, stypendiów i stopni naukowych! Trzaskowski ukończył stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz filologię angielską na Wydziale Neofilologii tej samej uczelni. To nie był jednak koniec jego edukacji.

Później obecny prezydent stolicy został też absolwentem europeistyki w Kolegium Europejskim w Natolinie. W 2004 roku poszedł nawet o krok dalej i uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. To jednak wciąż nie wszystko!

Trzaskowski w przeszłości był stypendystą Uniwersytetu Oksfordzkiego i Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem w Paryżu. Jeszcze przed maturą kształcił się też w Cranbrook-Kingswood High School w Bloomfield Hills podczas kilkumiesięcznego stypendium.

Jakie języki zna Rafał Trzaskowski?

Zwolennicy Rafała Trzaskowskiego mają w zwyczaju mocno podkreślać, że jeśli to on zostanie prezydentem Polski, to z racji swoich umiejętności językowych, będzie godnie reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej. Jakie zatem języki zna? Istotnie biedy nie ma, ponieważ Trzaskowski może poszczycić się znajomością aż pięciu języków obcych! Wśród nich nie ma języka niemieckiego, co jego przeciwników może lekko zdziwić.

Są to:

język angielski

język francuski

język hiszpański

język włoski

język rosyjski

