Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Paulina Smaszcz. Wszyscy troje są osobami publicznymi. Aktorka i była prowadząca „Pytanie na Śniadanie” (obecnie "Halo! Tu Polsat"), dziennikarz sportowy i prezenter, była żona – również rozpoznawalna ekspertka i komentatorka. Ich życie — z racji rozpoznawalności — zawsze budziło ciekawość. Ale to, co dzieje się ostatnio w mediach, dla niektórych jest przesadą. Postanowiliśmy więc zapytać sztuczną inteligencję o porady na temat tego, jak powinien zakończyć się spór Cichopek i Kurzajewskiego z Pauliną Smaszcz, zwłaszcza w kontekście ostatnich sądowych batalii, o których pisaliśmy już na łamach "Super Expressu".

- Wszystko zostało już powiedziane. Wystarczająco dużo było emocjonalnych wywiadów, relacji na Instagramie, mocnych słów i wzajemnych aluzji. Nie chodzi już nawet o to, kto miał rację, bo racji w sprawach serca się nie mierzy. Chodzi o to, że granica między prywatnością a medialnym spektaklem została przekroczona - wskazuje sztuczna inteligencja.

W jej ocenie, choć Polacy kochają historie o miłości, zdradzie i wybaczeniu, to nawet najciekawsza fabuła ma swój finał. "Spór Smaszcz–Cichopek–Kurzajewski trwa zbyt długo i przynosi więcej szkody niż emocji. Może więc pora przestać śledzić tę historię i pozwolić każdemu z bohaterów napisać nowy rozdział, już w ciszy", czytamy. Szczegóły poniżej.

Co ciekawe, sztuczna inteligencja podpowiada nawet ewentualny scenariusz pojednania Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z Pauliną Smaszcz. AI wskazuje wprost, że przeprosin na wizji czy wspólnego zdjęcia w sieci na pewno nie będzie, ale może pojawić się decyzja, by zakończyć publiczny konflikt z klasą.

- Oto, jak mogłoby to wyglądać... Paulina Smaszcz przyznałaby, że powiedziała, co czuła, ale dziś zamyka ten rozdział i idzie dalej, dla siebie, dla spokoju. Cichopek i Kurzajewski postanowiliby, że nie będą komentować spraw prywatnych, są razem i skupiają się na rodzinie oraz pracy. Media z kolei przestaną karmić temat, bo nie dostaną już paliwa. Marzenie? Być może, ale takie gesty tworzą nową jakość: nie tylko w show-biznesie, ale też w naszym podejściu do cudzych historii - wskazała nam sztuczna inteligencja.