Dla wielu osób Wielkanoc to nie tylko czas odpoczynku, ale przede wszystkim moment spędzany z najbliższymi. Nie inaczej jest w przypadku Zenona i Danuty Martyniuków, którzy, jak co roku, celebrują te święta z dużym zaangażowaniem. Choć kalendarz artysty wypełniony jest koncertami, to w okresie wielkanocnym zawsze znajduje czas na to, co naprawdę ważne.

Wielkanoc u Martyniuków - tak święta spędzą Zenon i Danuta

Martyniukowie w Wielkanoc odwiedzą bliskich w Grabówce, Gredelach, Białowieży oraz Bielsku Podlaskim. Będzie więc całkiem sporo podróżowania. Zenek wyznał również, że on też czasem pomaga przy przygotowywaniu świątecznego stołu.

W tym roku pewnie też trochę pojeździmy. Będziemy i w Grabówce, i w Białowieży na pewno też się pojawimy. Tym bardziej że szykuje się fajna pogoda. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, ale my raczej zawsze tak objeżdżamy. (...) Ja raczej nic nie przygotowuję na święta. Tylko trochę pomagam. Czasem pokroję jajka albo ziemniaczki ugotowane na sałatkę warzywną. Żona ma różne urządzenia, które ułatwiają pracę, ale coś zawsze trzeba zrobić i wtedy pomagam. Ja też sprzątam. Jak ja posprzątam, to nikt tak nie posprząta. [...] Z kolei żona jak przyjedzie, to pewnie nie będzie wcale wychodzić z kuchni. [...] Pachnie w całym domu i tak musi być - powiedział Zenek w rozmowie z dziennikarzami portalu plejada.pl.

Na jaw wyszło też, że święta Daniel spędzi z Zenonem oraz Danutą, a także ukochaną żoną Faustyną, która jest w ciąży. Nie będzie za to Laury - córki Daniela z poprzedniego związku.

W tym roku chyba Laura nie przyjedzie. My ostatnio często jeździliśmy do niej, a teraz żona jedzie zaraz po świętach - mówił Zenek w rozmowie z portalem plejada.pl.

