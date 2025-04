Szczuplutka Danuta Martyniuk bryluje w Australii w kusej mini. Jej strój kosztował prawie 7 tysięcy zł! Na bogato

Danuta Martyniuk w marcu spakowała walizki i po czułym pożegnaniu z Zenkiem, do którego doszło na lotnisku, poleciała w siną dal. A konkretnie do Brisbane w Australii, gdzie mieszka rodzina Danusi - siostra z mężem. Panie dawno się nie widziały, a król disco-polo wciąż jest w rozjazdach wynikających z wymagającej pracy, więc jego żona na inny kontynent wybrała się sama.

Po 36 latach wspólnego życia i po wielu wyjazdach Zenka teraz nadeszła pora, by to Danuta rozpostarła skrzydła! Martyniuk cieszy się teraz ciepłą pogodą, słońcem i siostrą. Promienieje!

Martyniuk nie podróżuje tyle, co jej mąż, ale nie obawiała się długiego, męczącego lotu. Zresztą większość podróży smacznie przespała.

Jest tu moja siostra z mężem, także nabrałam ochoty na przyjazd tutaj, zwiedzenie, zobaczenie czegoś nowego. (...) Byliśmy nad oceanem, no ale mamy dużo przed sobą, oni mówią, gdzie jeszcze pojedziemy, ale zdradzę wam po powrocie. Tak naprawdę nie mam problemu z czasem, z jet lagiem, po prostu nigdy go nie miałam. Teraz miałam godziny lotu, że leciałam w nocy, cały czas, 14 godzin z Dubaju do Brisbane, przespałam. Godzinę przed lądowaniem zjadłam śniadanie i wylądowałam. Wtedy po mnie przyjechała moja chrześniaczka z jej tatą, czyli moim szwagrem - opowiadała Danuta w "Halo, tu Polsat".