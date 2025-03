Pokazała Daniela Olbrychskiego na planie "Na Wspólnej"! Nie do poznania

To nie koniec zmian

Daniel Martyniuk zawsze przyciągał uwagę fanów. Syn niekwestionowanego króla disco polo, Zenka Martyniuk jeszcze nie znalazł swojej życiowej drogi. Za to znalazł się w wyjątkowym towarzystwie na meczu polskiej reprezentacji!

Z kim Daniel Martyniuk pokazał się na meczu?

Daniel Martyniuk na swoim profilu na Instagramie często szokuje. Tam właśnie można było zobaczyć filmiki, na których syn Zenka pod wpływem używek próbował śpiewać. Tam też pojawiło się nagranie, na którym młody Martyniuk ubliżał swojemu ojcu. Tym razem jednak Daniel "rozbił bank"!

Daniel Martyniuk wrzucił na swoje Instastory filmik z meczu, a następnie fotkę z trybun. Syn Zenka Martyniuka pokazał się na zdjęciu z nikim innym, a z Donaldem Tuskiem, premierem polskiego rządu! Spodziewalibyście się?

Danuta Martyniuk odleciała, panowie szaleją

Danuta Martyniuk, która miała w pewnym momencie dość zachowań syna i wyznała publicznie, że jest uzależnionych od alkoholu i narkotyków i alkoholu oraz nie chce się leczyć, aktualnie jest w Polsce nieobecna. Żona gwiazdora disco polo poleciała do rodziny do Australii. A w tym czasie mężczyźni jej życia robią rzeczy, których nikt by się po nich nie spodziewał!

Najpierw Zenek urządził niezły popis na warszawskim lotnisku. Lider zespołu Akcent usiadł sobie w dżinsach, koszulce polo i ciemnych okularach do pianina i zaśpiewał "Przez twe oczy zielone...". Turyści zapomnieli na moment o celach swoich podróży i rzucili się nagrywać Zenka Martyniuka. Ale Daniel tym razem zdecydowanie przebił tatusia. Obecność na meczu polskiej reprezentacji na Stadionie Narodowym to jeszcze nie jest wielki hit. Ale zdjęcie z premierem Tuskiem to jest po prostu "bomba"!

Szok! Daniel Martyniuk "pozamiatał"! Zobaczcie, z kim się pokazał na meczu!

