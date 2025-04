W mediach znów zawrzało. Paulina Smaszcz, znana z bezkompromisowych wypowiedzi i walki o własną godność, opublikowała na swoim Instagramie poruszający wpis, który odbił się szerokim echem wśród fanów i mediów. W emocjonalnym poście dziennikarka dziękuje za wsparcie i zwraca się do kobiet "po przejściach", a wszystko to zaledwie dzień po jej wizycie w sądzie. Tam spotkała się twarzą w twarz z byłym mężem Maciejem Kurzajewskim oraz jego obecną partnerką Katarzyną Cichopek.

Zobacz też: Maciej Kurzajewski ma dość Pauliny Smaszcz. Nie gryzł się w język

Paulina Smaszcz zareagowała po wizycie w sądzie

"Od dawna z podniesioną głową, wyprostowana, samoświadoma, samodzielna i uśmiechnięta" - tymi słowami rozpoczęła swój wpis Paulina Smaszcz. W dalszej części publikacji nie zabrakło podziękowań dla fanów za słowa wsparcia, wiadomości i empatię.

Dziennikarka, która niejednokrotnie podkreślała, że jej misją jest wspieranie innych kobiet, tym razem również skierowała się do nich bezpośrednio.

Dziękuję wszystkim za wsparcie, ogrom wiadomości, pięknych słów, zrozumienie. Hejterów pozdrawiam z szerokim uśmiechem. Kobiety po przejściach, które doświadczyły i doświadczają, przytulam mocno i z serca. Wy rozumiecie, z czym i z kim się zmagam. Każda z nas jest poraniona, tylko inaczej - czytamy w jej wpisie.

Publikacja postu nastąpiła dzień po wizycie Pauliny Smaszcz w sądzie. Na sali obecni byli również jej były mąż, Maciej Kurzajewski, oraz jego obecna partnerka Katarzyna Cichopek. Chociaż dokładne szczegóły rozprawy nie zostały ujawnione, sprawa ma dotyczyć wypowiedzi Smaszcz, które miały uderzać w byłego małżonka i jego obecną partnerkę. Wcześniejsze konflikty publiczne między tą trójką niejednokrotnie trafiały na łamy portali plotkarskich.

Tym bardziej wydźwięk wpisu Pauliny nabiera innego znaczenia - może być próbą zamknięcia pewnego etapu lub symbolicznym gestem w stronę kobiet, które również muszą mierzyć się z trudnymi rozstaniami, niełatwymi relacjami i walką o siebie po życiowych zakrętach.

Smaszcz nie kryje, że chce inspirować i wspierać inne kobiety. W swoim poście zachęca do spotkań podczas szkoleń, wykładów i warsztatów - to tam dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i drogą do niezależności. "KOCHAM WAS. Do zobaczenia na szkoleniach, wykładach i warsztatach" – zakończyła swój wpis, pokazując, że zamierza przekuwać swoje życiowe doświadczenia w coś pozytywnego.

Zobacz też: Kasia Cichopek i Paulina Smaszcz razem w sądzie! Niewiarygodne sceny na sali. Komedia!

Zobacz naszą galerię: Seksowna Paulina Smaszcz kusi w bieliźnie. Internautka: "Ta rywalizacja z Cichopek odbiera godność"

Sonda Co sądzicie o zachowaniu Pauliny Smaszcz? Przesadza, powinna iść do przodu Popieram, została zraniona Nie mam zdania