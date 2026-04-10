Rozpromienione Janja Lesar i Katarzyna Zillmann tańcują na ulicy. Fajna para?

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar rozkochały w sobie jury i widzów programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Udział w show zakończyły tuż przed odcinkiem finałowym, jednak odpadnięcie z walki o Kryształową Kulę wcale nie oznaczało końca wspólnego tańca. Po programie okazało się, że obie panie zakończyły swoje wieloletnie związki, choć o swojej relacji niechętnie mówiły publicznie. Szczęśliwych chwil w dwójkę jednak nie ukrywają...

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar nie zniknęły po "Tańcu z Gwiazdami"

Mimo eliminacji z popularnego show w telewizji para zapowiedziała, że zamierza dalej tańczyć razem. Szybko pojawiły się spekulacje, że panie połączyło jednak coś więcej niż współpraca, czego jednak żadna z nich nie chciała wprost potwierdzić. Dopiero w lutym br. Janja Lesar przyznała, że faktycznie razem z Kasią Zillmann tworzy parę. Obie zgodnie też podkreślają swoje dobre relacje z byłymi partnerami.

"Od razu się zakochałam w Kasi. W człowieku. Im bardziej ją poznawałam, jaka jest, taka osoba, która ma tak dużo pasji w sobie, determinacji, a z drugiej strony takiej miękkości" - zdradziła Lesar w jednym z najnowszych wywiadów.

Romantyczne kadry z Krakowa. Para zatańczyła w sercu miasta

Po krótkiej nieobecności w mediach społecznościowych Katarzyna Zillmann postanowiła ostatnio podzielić się z obserwatorami swoimi najnowszymi poczynaniami. Okazuje się, że wioślarka owocnie spędziła czas w Krakowie, gdzie nie mogła sobie odpuścić aktywności fizycznej i przygotowań do sportowych zawodów. Towarzyszyła jej w tym ukochana! Na załączonych zdjęciach i filmikach możemy zobaczyć chociażby, jak para obejmuje się i tańczy tuż przy Bazylice Mariackiej w samym sercu miasta. Fani natychmiast ruszyli z komplementami, a ciepłych słów nie szczędziły też koleżanka Zillmann po fachu - Katarzyna Wełna oraz współuczestniczka "Tańca z Gwiazdami" - Barbara Bursztynowicz. Fotki znajdziecie w naszej galerii.

