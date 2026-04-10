Doda ujawnia kulisy pracy z Kwaśniewską. Ten szczegół zadecydował o wszystkim

Zgodnie z zapowiedziami, w 2026 roku Doda regularnie zaskakuje swoich fanów nowymi przedsięwzięciami. Z okazji urodzin piosenkarki oraz lutowej premiery jej serialu dokumentalnego na platformie Prime Video, światło dzienne ujrzał niezwykle osobisty utwór zatytułowany „Pamiętnik”. Kawałek błyskawicznie podbił radiowe zestawienie Gorąca 20 Radia ESKA, a towarzyszący mu klip wideo zanotował ponad sześć milionów wyświetleń w niecałe dwa miesiące. Jak wyznała artystka w rozmowie z naszym portalem, ten przebój stanowi zaledwie wstęp do znacznie obszerniejszego formatu, którego szczegółów na razie nie chce zdradzać.

Aleksandra Kwaśniewska współtworzyła utwór Dody

Zaskoczeniem dla wielu może być fakt, że tekst do przeboju „Pamiętnik” pomogła napisać Aleksandra Kwaśniewska. Córka byłego prezydenta RP oraz żona muzyka Kuby Badacha od dłuższego czasu realizuje się również jako autorka tekstów piosenek, tworząc nie tylko dla swojego życiowego partnera. W ekskluzywnym wywiadzie udzielonym reporterowi serwisu ESKA.pl, popularna piosenkarka opowiedziała o kulisach tego artystycznego sojuszu. Okazuje się, że o nawiązaniu relacji zawodowej przesądziły nie tylko zdolności pisarskie, ale również znak zodiaku dziennikarki.

Doda o szczegółach współpracy z Kwaśniewską

Podczas gali On Air Music Awards 2026, gdzie publiczność mogła po raz pierwszy usłyszeć „Pamiętnik” na żywo, Doda chętnie dzieliła się refleksjami na temat kooperacji z Aleksandrą Kwaśniewską. Piosenkarka nie kryła, że od dawna z dużym uznaniem przygląda się twórczości tekściarskiej dziennikarki.

"Mi się podobają teksty, które ona pisze. Poza tym jest Wodnikiem, a Wodniki umieją typowe sytuacje ujmować w sposób nietypowy, więc opowiedziałam jej, o czym bym chciała, żeby była ta piosenka, no i potrafiła mi pomóc - zdradziła Doda w rozmowie z Eską."

Dopytywana o to, jak dokładnie doszło do zawiązania tego duetu twórczego z żoną Kuby Badacha, wokalistka podkreśliła, że łączą je relacje na stopie prywatnej.

"My się znamy od dłuższego czasu, po prostu napisałam do niej - dodała."

Doda - On Air Music Awards 2026