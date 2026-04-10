Doda zdradza kulisy relacji ze swoim pierwszym narzeczonym. Po rozstaniu dała mu popalić!

Doda otwarcie przyznaje, że w początkach jej drogi scenicznej zabrakło obok niej doświadczonych i zaufanych doradców. W efekcie jej prywatne perypetie miłosne zamieniły się w prawdziwe show dla mediów. Cały kraj z wypiekami na twarzy śledził jej kolejne rozstania i analizował nowe związki. Wokalistka zaznacza, że ówcześni partnerzy często tracili głowę dla jej scenicznego alter ego, a nie dla prawdziwej Doroty Rabczewskiej.

Pierwszy narzeczony Dody. Kim jest Damian Pikus?

Spośród wszystkich dawnych miłości piosenkarki, tylko Damian Pikus zna ją z czasów, gdy była po prostu zwykłą nastolatką z Ciechanowa, zanim jeszcze stała się czołową postacią polskiej estrady. Pierwszy narzeczony gwiazdy, pochodzący z jej rodzinnych stron, towarzyszył jej na samym starcie w brutalnym świecie show-biznesu. Fani programu "Bar" z pewnością kojarzą jego wizyty u młodziutkiej, stawiającej pierwsze kroki w telewizji wokalistki. To właśnie z myślą o nim powstał wielki przebój "Dżaga", chociaż ostatecznie w teledysku do tej piosenki u boku artystki wystąpił Radosław Majdan.

Obecnie relacje Dody i Damiana opierają się na silnej przyjaźni. Byli narzeczeni często widują się w rodzinnym Ciechanowie, utrzymując stały i ciepły kontakt. Mężczyzna wziął nawet udział w nagraniach do serialu dokumentalnego "DODA". Co więcej, podczas świąt wielkanocnych para wspólnie dzieliła się w sieci relacjami ze spotkania z Izą, byłą dziewczyną artystki, która w przeszłości konkurowała z nim o względy piosenkarki. W rozmowie z mediami wokalistka opowiedziała, jakim cudem udało im się wypracować tak zdrowe relacje, biorąc pod uwagę fakt, że zaraz po zerwaniu nie szczędziła mu gorzkich słów w internecie.

Doda szczerze o kontakcie z byłym partnerem

W czasach świetności zespołu Virgin, Doda prowadziła wirtualny pamiętnik w formie bloga, gdzie na bieżąco opisywała swoje prywatne perypetie. Na jego łamach dzieliła się szczegółami początków znajomości ze swoim przyszłym mężem, Radosławem Majdanem. Autorka nie omijała tam również wątków związanych z Damianem z Ciechanowa, o czym sam były bramkarz wspominał później w swojej książce biograficznej. Dzisiaj jednak Doda i Pikus tworzą zgrany duet przyjaciół. Artystka wyjawiła, jakie czynniki wpłynęły na tak radykalną zmianę w ich wzajemnych kontaktach.

„Po rozstaniu zawsze dają popalić. (śmiech) Później mężczyznę można łatwo poznać po tym właśnie, jak przebiega rozstanie. U nas przebiegło w późniejszym czasie bardzo dobrze, nigdy nie zachował się wobec mnie w sposób niehonorowy, niemęski, więc mam do niego bardzo dużo szacunku w związku z tym i dzięki temu możemy się przyjaźnić po czasie. Mimo jakichś tam niesnasek, jako młodzi ludzie, nigdy nie mieliśmy powodów, żeby siebie nie lubić, a jesteśmy w kontakcie cały czas. Nigdy nie przestaliśmy być - powiedziała reporterowi ESKA.pl.”

