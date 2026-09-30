Elżbieta Dmoch skończyła 75 lat. Do sieci trafiło jej najnowsze zdjęcie!

Elżbieta Dmoch zachwycała na scenie. Los jej nie rozpieszczał

Elżbieta Dmoch przed laty była wielką gwiazdą polskiej muzyki. Razem z mężem Januszem Krukiem założyła zespół Dwa plus Jeden, a ich piosenki znał każdy Polak. Chociaż artystycznie tworzyli zgrany duet, to prywatnie zmagali się z wieloma problemami. W połowie lat 80. małżeństwo artystów ostatecznie się rozpadło.

Rozwód był ogromnym ciosem dla Elżbiety Dmoch, która nadal kochała męża. Janusz Kruk zmarł na zawał serca 18 czerwca 1992. Po tym artystka całkowicie się załamała i wycofała z życia publicznego. Po reaktywacji zespołu Dwa plus Jeden na krótko wróciła na scenę. W 2002 roku dała ostatni koncert. Później słuch o niej zaginął.

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Elżbieta Dmoch skończyła 75 lat. Opublikowano nowe zdjęcie piosenkarki

Kilka lat później głośno było o złych warunkach mieszkaniowych artystki. Okazało się, że potrzebuje również pomocy przy codziennych czynnościach. Dużym wsparciem dla Elżbiety Dmoch okazała się Polska Fundacja Muzyczna. Przedstawiciele fundacji są w stałym kontakcie z legendarną artystką, a prezes Tomasz Kopeć przekazuje mediom najważniejsze informacje.

W miniony wtorek Elżbieta Dmoch obchodziła 75. urodziny. Szczęśliwie w tym wyjątkowym dniu nie była sama. Na Facebooku Polskiej Fundacji Muzycznej ukazało się nowe zdjęcie piosenkarki.

29 września 2026 w gronie przyjaciół spotkaliśmy się z Elżbietą Dmoch w dniu jej 75 urodzin. To było miłe spotkanie pełne wspomnień - przekazano w opisie.

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