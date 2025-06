Zygmunt Chajzer wyznaje: Chcę wrócić do "Idź na całość"! Trwają negocjacje z TVN

Elżbieta Dmoch była jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej muzyki lat 70. i 80. Po rozstaniu z Januszem Krukiem, swoim mężem i muzycznym partnerem, a potem jego śmierci, Dmoch wycofała się z życia publicznego.

Przez długi czas Elżbieta Dmoch nie utrzymywała kontaktów z mediami, odrzucała wsparcie i nie korzystała nawet z należnych jej tantiem. Elżbieta Dmoch od lat mieszka samotnie na Saskiej Kępie w Warszawie.

Elżbieta Dmoch zimą nie wychodzi z domu

Dużym wsparciem dla Elżbiety Dmoch okazała się Polska Fundacja Muzyczna. W wywiadzie dla Onetu prezes tej organizacji, Tomasz Kopeć opowiedział o sytuacji gwiazdy. Niestety, różowo nie jest.

Ela jest osobą samotną. Fundacja i nasza grupa przyjaciół jest właściwie dla niej jedynym środowiskiem. Jesienią i zimą praktycznie nie wychodzi z domu. Od kilkudziesięciu lat przyjaciel fundacji co tydzień pomaga jej z zakupami. Spółdzielnia mieszkaniowa też jest przyjazna i stara się trzymać rękę na pulsie. Teraz wiosną i latem Ela już wychodzi, spaceruje, robi drobne zakupy. Natomiast w związku z jej różnymi schorzeniami samodzielne funkcjonowanie jest dla niej bardzo trudne

- przyznał Tomasz Kopeć w rozmowie z Onetem.

Potrzeba stała opieka dla Elżbiety Dmoch

Tomasz Kopeć ostrzega, że wkrótce może być potrzebna stała opieka – czy to w domu, czy nawet w ośrodku dla seniorów. Zobacz też: Nowe, smutne wiadomości o Elżbiecie Dmoch! W takim stanie spędziła urodziny

Spodziewamy się, bo Ela nie jest przecież naszą pierwszą podopieczną, że w przyszłości być może będziemy musieli rozważyć bardziej stałą opiekę, czy to osobistą w ramach miejsca, gdzie mieszka, czy w ramach jakiegoś ośrodka dla osób starszych. Ela jest dość schorowana i nigdy nie wiadomo, kiedy środki na ten cel będą potrzebne

- powiedział prezes fundacji.

Elżbieta Dmoch ma niewielką emeryturę

W wywiadzie, po raz kolejny potwierdziło się, że legendarna artystka ma niewielką emeryturę i niskie dochody z tantiem.

Ela ma bardzo skromną emeryturę, nie była autorką utworów, więc nie ma przychodów z tytułu praw autorskich. Ma natomiast niewielkie tantiemy z tytułu praw wykonawczych, jeżeli repertuar 2 plus 1 jest eksploatowany. Ela wiedzie więc bardzo skromne życie, a my jako fundacja jesteśmy blisko po to, żeby reagować

- tłumaczył Tomasz Kopeć.

