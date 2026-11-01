Bruce Willis zmaga się z ciężką chorobą. Nowe nagranie córki pokazuje obecny stan aktora

Bruce Willis i jego największe role. Jak zaczynał karierę?

Przyszły gwiazdor przyszedł na świat w 1955 roku i z czasem wyrósł na jedną z najbardziej utytułowanych oraz rozpoznawalnych postaci amerykańskiego kina akcji i całego Hollywood. Swoją przygodę z aktorstwem Bruce Willis zaczynał na małym ekranie. Prawdziwym przełomem okazał się angaż w głośnym serialu „Na wariackich papierach”, który przyniósł mu prestiżową statuetkę Emmy i Złoty Glob. Międzynarodowy rozgłos oraz status ikony popkultury zapewniła mu kreacja detektywa Johna McClane’a w słynnym cyklu „Szklana pułapka”, znanym w oryginale jako „Die Hard”.

Kolejne dziesięciolecia stanowiły dowód wszechstronnego talentu aktora, który z powodzeniem odnajdywał się nie tylko w szybkim kinie sensacyjnym, ale również w dramatach i filmach science fiction. Na długiej liście jego najważniejszych osiągnięć znajdują się niezapomniane występy w takich światowych przebojach kinowych jak „Pulp Fiction” w reżyserii Quentina Tarantino, „Szósty zmysł” M. Nighta Shyamalana, a także „Piąty element”, „Armageddon” oraz „Dwunastu małp”.

Dla twórców filmowych jego obecność w obsadzie przez długie lata oznaczała pewny zysk finansowy. Magia nazwiska gwiazdora niezmiennie przyciągała i wciąż przyciąga przed ekrany rzesze miłośników kina.

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Kariera aktorska gwiazdora dobiegła końca w marcu 2022 roku, o czym oficjalnie poinformowali jego bliscy. Powodem tej decyzji była zdiagnozowana afazja, czyli schorzenie bezpośrednio uderzające w umiejętność mówienia oraz rozumienia komunikatów. Po upływie dwunastu miesięcy specjaliści postawili dokładniejszą diagnozę, wykrywając u aktora otępienie czołowo-skroniowe, określane skrótem FTD. To przypadłość wywołująca ogromne problemy w komunikacji, a także prowadząca do postępujących zmian w osobowości oraz zachowaniu pacjenta. Rozwój choroby zmusił artystę do całkowitej rezygnacji z publicznych wystąpień na rzecz spokoju w gronie rodziny.

Pociechy gwiazdora co jakiś czas publikują w sieci wspólne fotografie i filmy, dzięki którym fani mogą zobaczyć, jak dziś wygląda codzienność ich ojca. Na ostatnio udostępnionym materiale wideo Scout z ogromną czułością trzyma tatę za dłoń. Sam aktor ma na sobie ciepłe ubranie i sprawia wrażenie wyraźnie odprężonego.