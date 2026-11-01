Anna Dymna, Mateusz Janicki i Artur Barciś. Polskie gwiazdy kwestują na cmentarzach we Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych w Polsce

Uroczystość Wszystkich Świętych, obchodzona 1 listopada, zajmuje wyjątkowe miejsce w polskiej tradycji i kulturze. Choć w wymiarze religijnym święto to poświęcone jest pamięci wszystkich zbawionych, w polskim obyczaju zrosło się nierozerwalnie z cichą refleksją, szacunkiem dla przodków oraz głęboko zakorzenionym kultem pamięci o zmarłych.

W tych dniach miliony Polaków wyruszają na cmentarze w całej Polsce, by uporządkować groby bliskich, złożyć na nich kompozycje z żywych chryzantem oraz zapalić znicze. Płomień znicza symbolizuje wieczne światło, pamięć oraz nadzieję. Skala tego zjawiska tworzy unikalny krajobraz - po zmroku polskie nekropolie rozświetlają się tysiącami ciepłych punktów, stając się przestrzenią niezwykłego skupienia i zadumy. Święto to pełni także istotną rolę społeczną i rodzinną. Jest okazją do corocznych spotkań wielopokoleniowych rodzin, wspólnej modlitwy oraz przekazywania młodszym pokoleniom historii o przodkach, co buduje ciągłość tradycji oraz tożsamości.

Zbierają po raz czterdziesty!

Polskie gwiazdy na Powązkach w Warszawie

Co roku gwiazdy kwestują na Starych Powązkach. Zbierane datki są potem wykorzystywane do ocalenia zabytków na jednym z najstarszych cmentarzy w Warszawie. Pieniądze są zbierane od ponad 50 lat przez osoby z całego show-biznesu. Organizatorem wydarzenia jest Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa. Tylko w 2026 roku prawie 30 nagrobków oddano renowacji. Kto kwestował na Starych Powązkach:

Te gwiazdy kwestowały na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Podobna zbiórka od prawie 50 lat odbywa się również na jednym z krakowskim cmentarzu. Akcję organizuje Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa. Na Cmentarzu Rakowickim kwestowały takie gwiazdy jak: