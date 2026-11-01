Anna Dymna, Mateusz Janicki i Artur Barciś. Polskie gwiazdy kwestują na cmentarzach we Wszystkich Świętych

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-11-01 16:37

Wszystkich Świętych to niezwykle ważne święto dla Polaków. Tego dnia masowo ruszają na cmentarze, aby w chwili zadumy powspominać swoich bliskich i znajomych. Wiele osób również w tym okresie kwestuje, jak np. polskie gwiazdy. Nie tylko na cmentarzu Powązki w Warszawie, ale również Rakowickim w Krakowie.

Wszystkich Świętych w Polsce

Uroczystość Wszystkich Świętych, obchodzona 1 listopada, zajmuje wyjątkowe miejsce w polskiej tradycji i kulturze. Choć w wymiarze religijnym święto to poświęcone jest pamięci wszystkich zbawionych, w polskim obyczaju zrosło się nierozerwalnie z cichą refleksją, szacunkiem dla przodków oraz głęboko zakorzenionym kultem pamięci o zmarłych.

W tych dniach miliony Polaków wyruszają na cmentarze w całej Polsce, by uporządkować groby bliskich, złożyć na nich kompozycje z żywych chryzantem oraz zapalić znicze. Płomień znicza symbolizuje wieczne światło, pamięć oraz nadzieję. Skala tego zjawiska tworzy unikalny krajobraz - po zmroku polskie nekropolie rozświetlają się tysiącami ciepłych punktów, stając się przestrzenią niezwykłego skupienia i zadumy. Święto to pełni także istotną rolę społeczną i rodzinną. Jest okazją do corocznych spotkań wielopokoleniowych rodzin, wspólnej modlitwy oraz przekazywania młodszym pokoleniom historii o przodkach, co buduje ciągłość tradycji oraz tożsamości.

Zbierają po raz czterdziesty!

Polskie gwiazdy na Powązkach w Warszawie

Co roku gwiazdy kwestują na Starych Powązkach. Zbierane datki są potem wykorzystywane do ocalenia zabytków na jednym z najstarszych cmentarzy w Warszawie. Pieniądze są zbierane od ponad 50 lat przez osoby z całego show-biznesu. Organizatorem wydarzenia jest Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa. Tylko w 2026 roku prawie 30 nagrobków oddano renowacji. Kto kwestował na Starych Powązkach:

Te gwiazdy kwestowały na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Podobna zbiórka od prawie 50 lat odbywa się również na jednym z krakowskim cmentarzu. Akcję organizuje Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa. Na Cmentarzu Rakowickim kwestowały takie gwiazdy jak:

Kwesta na Cmentarzu Rakowickim
Galeria zdjęć 13
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CMENTARZ RAKOWICKI
STARE POWĄZKI
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
POWĄZKI WARSZAWA
CMENTARZ POWĄZKI

ROLKI