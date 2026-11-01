74-letni Zbigniew Hołdys pokazał się publicznie. Nie robi tego zbyt często! W zeszłym roku mocno przestraszył swoich fanów

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-11-01 12:29

Zbigniew Hołdys jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych - publikuje nagrania, zdjęcia i chętnie komentuje czy to kwestie muzyczne, sportowe, czy polityczne - ale na czerwonym dywanie nie zobaczymy go zbyt często. Ostatnio artysta zrobił wyjątek i pokazał się publicznie!

Zbigniew Hołdys przestraszył swoich fanów. Pokazał zdjęcie, a później wyjaśnił

Zbigniew Hołdys w zeszłym roku trafił do szpitala. Musiał zostać hospitalizowany w lipcu, niedługo po jednym z koncertów, a wcześniej w styczniu, gdy walczył z półpaścem. Choroba mocno dała mu się we znaki, ale współzałożyciel Perfectu doszedł do siebie.

Niestety, w szpitalu zostanę kilka dni dłużej. Lekarze próbują ustalić, co ze mną jest. Życie jest pełne niespodzianek - pisał Hołdys w wakacje 2025 r. pod zdjęciami z placówki, które sam zamieścił w sieci.

Już wtedy wielbiciele jego talentu byli zaniepokojeni, ale to nie był koniec. W październiku 2025 r. Hołdys opublikował ujęcie, które przestraszyło ich nie na żarty. Widać było na nim bardzo szczupłą twarz artysty.

"Proszę zwolnić i żyć jak najdłużej", "Panie Zbyszku dużo zdrowia życzę", "Moc zdrowia!", "Mocno i czułością Cię przytulam Zbysiu", "Zdrówka Panie Zbyszku" - pisali fani.

Hołdys pokazał się publicznie. Ma 74 lata i wciąż jest bardzo aktywny

W tym roku Hołdys nie wspomniał w sieci nic o swoim stanie zdrowia, ale za to stał się jeszcze bardziej aktywny i pojawił się na kilku imprezach. Muzyk na swoim facebookowym profilu prowadzi transmisje na żywo, komentuje wydarzenia ze świata sportu (jak sukcesy Mai Chwalińskiej), show-biznesu, polityki (krytykuje Donalda Trumpa), muzyki. Nie zapomina też o zwierzętach.

Niedawno gwiazdor gościł podczas wydarzenia Audio Video Show, gdzie, jak czytamy na Facebooku imprezy", "dawny lider Perfectu spotkał się z Juliuszem Kaszyńskim, dyrektorem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, by porozmawiać o albumie z muzyką koncertową zespołu. Rozmowie towarzyszył odsłuch nagrań na żywo, który stał się okazją do powrotu do twórczości grupy Perfect - zespołu, którego piosenki na stałe zapisały się w historii polskiego rocka".

Hołdys przyciągnął prawdziwe tłumy, chętnie rozmawiał z fanami i wyglądał przy tym bardzo stylowo. Niżej znajdziecie zdjęcia!

Muzyk Zbigniew Hołdys w czapce z daszkiem. Na miniaturze obok jego twarz w kaszkiecie. O artyście przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 29
Risercz - Zbigniew Hołdys

Zobacz więcej zdjęć. Pogrzeb Wojciecha Morawskiego. Wzruszająca ceremonia w kościele! Tak pożegnano muzyka Perfectu. Nie mogło zabraknąć Zbigniewa Hołdysa

Wojciech Morawski - pogrzeb
Galeria zdjęć 22
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

METAMORFOZA
ZBIGNIEW HOŁDYS
METAMORFOZA GWIAZDY

ROLKI