74-letni Zbigniew Hołdys pokazał się publicznie. Nie robi tego zbyt często! W zeszłym roku mocno przestraszył swoich fanów

Zbigniew Hołdys przestraszył swoich fanów. Pokazał zdjęcie, a później wyjaśnił

Zbigniew Hołdys w zeszłym roku trafił do szpitala. Musiał zostać hospitalizowany w lipcu, niedługo po jednym z koncertów, a wcześniej w styczniu, gdy walczył z półpaścem. Choroba mocno dała mu się we znaki, ale współzałożyciel Perfectu doszedł do siebie.

Niestety, w szpitalu zostanę kilka dni dłużej. Lekarze próbują ustalić, co ze mną jest. Życie jest pełne niespodzianek - pisał Hołdys w wakacje 2025 r. pod zdjęciami z placówki, które sam zamieścił w sieci.

Już wtedy wielbiciele jego talentu byli zaniepokojeni, ale to nie był koniec. W październiku 2025 r. Hołdys opublikował ujęcie, które przestraszyło ich nie na żarty. Widać było na nim bardzo szczupłą twarz artysty.

"Proszę zwolnić i żyć jak najdłużej", "Panie Zbyszku dużo zdrowia życzę", "Moc zdrowia!", "Mocno i czułością Cię przytulam Zbysiu", "Zdrówka Panie Zbyszku" - pisali fani.

Hołdys pokazał się publicznie. Ma 74 lata i wciąż jest bardzo aktywny

W tym roku Hołdys nie wspomniał w sieci nic o swoim stanie zdrowia, ale za to stał się jeszcze bardziej aktywny i pojawił się na kilku imprezach. Muzyk na swoim facebookowym profilu prowadzi transmisje na żywo, komentuje wydarzenia ze świata sportu (jak sukcesy Mai Chwalińskiej), show-biznesu, polityki (krytykuje Donalda Trumpa), muzyki. Nie zapomina też o zwierzętach.

Niedawno gwiazdor gościł podczas wydarzenia Audio Video Show, gdzie, jak czytamy na Facebooku imprezy", "dawny lider Perfectu spotkał się z Juliuszem Kaszyńskim, dyrektorem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, by porozmawiać o albumie z muzyką koncertową zespołu. Rozmowie towarzyszył odsłuch nagrań na żywo, który stał się okazją do powrotu do twórczości grupy Perfect - zespołu, którego piosenki na stałe zapisały się w historii polskiego rocka".

Hołdys przyciągnął prawdziwe tłumy, chętnie rozmawiał z fanami i wyglądał przy tym bardzo stylowo. Niżej znajdziecie zdjęcia!

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Risercz - Zbigniew Hołdys

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