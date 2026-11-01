TYLKO U NAS: Irena Santor szykuje się na "Irena Night" w "Tańcu z Gwiazdami". Będzie miała nietypową kreację

Irena Night w "Tańcu z Gwiazdami"
W 9. odcinku 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" na widzów i uczestników czeka wyjątkowy wieczór pod hasłem Irena Santor Night. Gwiazdy zatańczą do najbardziej znanych przebojów legendy polskiej estrady, prezentując wymagające i emocjonujące choreografie.
Wydarzenie budzi dodatkowe emocje z uwagi na datę emisji - 1 listopada. Zamiast Julii Wieniawy w fotelu jurorskim gościnnie zasiądzie była pierwsza dama, Jolanta Kwaśniewska. Uczestnicy zaprezentują się również w rywalizacji z polskimi tańcami ludowymi.
Do tej pory z 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" odpadły następujące pary:
- Monika Borzym i Michał Kassin (12. miejsce);
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska (11. miejsce);
- Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka (10. miejsce);
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko (9. miejsce);
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka (8. miejsce);
- Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska (7. miejsce).
Irena Santor chwilę przed "Tańcem z Gwiazdami"
Irena Santor będzie jedną z gwiazd odcinka. Jak się dowiedział "Super Express", wokalistka postanowiła opuścić blok w towarzystwie znanej polskiej projektantki, Doroty Goldpoint, która zaprojektowała jej sukienkę na "Taniec z Gwiazdami". Będzie ona w odcieniu pomarańczy/czerwieni i ten kolor ma niezwykłą symbolikę.
Informator "Super Expressu" zaznacza, że kiedyś Irena Santor nie była fanką tego koloru. Nie chciała założyć sukienki w tych odcieniach. Jednak Dorota Goldpoint przekonała ją do tej barwy i okazało się to strzałem w dziesiątkę.
Zakochała się w tym kolorze i teraz uwielbia pomarańcz - przekazało źródło "Super Expressu".
Zobaczcie w galerii zdjęć, jak Irena Santor wybierała się w drogę do studia "Tańca z Gwiazdami". Była nie tylko opatulona cieplutkimi ciuszkami, ale również szła w towarzystwie licznych toreb! Musicie to koniecznie obejrzeć