TYLKO U NAS: Irena Santor szykuje się na "Irena Night" w "Tańcu z Gwiazdami". Będzie miała nietypową kreację

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-11-01 18:10

Już 1 listopada 2026 roku kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami". Artyści zatańczą do największych hitów jednej z największych wokalistek polskiej estrady podczas "Irena Night". Jak dowiedział się "Super Express", artystka ma mieć nietypową kreację. Łączy ją ciekawa relacja ze znaną projektantką

Irena Night w "Tańcu z Gwiazdami"

W 9. odcinku 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" na widzów i uczestników czeka wyjątkowy wieczór pod hasłem Irena Santor Night. Gwiazdy zatańczą do najbardziej znanych przebojów legendy polskiej estrady, prezentując wymagające i emocjonujące choreografie.

Wydarzenie budzi dodatkowe emocje z uwagi na datę emisji - 1 listopada. Zamiast Julii Wieniawy w fotelu jurorskim gościnnie zasiądzie była pierwsza dama, Jolanta Kwaśniewska. Uczestnicy zaprezentują się również w rywalizacji z polskimi tańcami ludowymi.

Do tej pory z 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" odpadły następujące pary:

  • Monika Borzym i Michał Kassin (12. miejsce);
  • Matteo Brunetti i Izabela Skierska (11. miejsce);
  • Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka (10. miejsce);
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko (9. miejsce);
  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka (8. miejsce);
  • Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska (7. miejsce).
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Irena Santor chwilę przed "Tańcem z Gwiazdami"

Irena Santor będzie jedną z gwiazd odcinka. Jak się dowiedział "Super Express", wokalistka postanowiła opuścić blok w towarzystwie znanej polskiej projektantki, Doroty Goldpoint, która zaprojektowała jej sukienkę na "Taniec z Gwiazdami". Będzie ona w odcieniu pomarańczy/czerwieni i ten kolor ma niezwykłą symbolikę.

Informator "Super Expressu" zaznacza, że kiedyś Irena Santor nie była fanką tego koloru. Nie chciała założyć sukienki w tych odcieniach. Jednak Dorota Goldpoint przekonała ją do tej barwy i okazało się to strzałem w dziesiątkę.

Zakochała się w tym kolorze i teraz uwielbia pomarańcz - przekazało źródło "Super Expressu".

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak Irena Santor wybierała się w drogę do studia "Tańca z Gwiazdami". Była nie tylko opatulona cieplutkimi ciuszkami, ale również szła w towarzystwie licznych toreb! Musicie to koniecznie obejrzeć

Irena Santor z Dorotą Goldpoint niosą torby. Na miniaturach piosenkarka w aucie i czerwona suknia. Czytaj w Super Express.
Galeria zdjęć 38
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DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI

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