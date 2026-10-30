Jolanta Kwaśniewska w nowej roli! Zastąpi Wieniawę w „Tańcu z Gwiazdami”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-30 10:12

Jolanta Kwaśniewska zasiądzie za jurorskim stołem „Tańca z Gwiazdami”. Była pierwsza dama jednorazowo zastąpi Julię Wieniawę, a uczestnicy zatańczą do przebojów Ireny Santor. Kwaśniewska, którą przez lata pytano o start w wyborach prezydenckich, tym razem przyjęła telewizyjne wyzwanie. „Jestem podekscytowana” — przyznaje.

Ola Kwaśniewska i Jolanta Kwaśniewska porównanie stylizacji
Autor: AKPA/ AKPA
  • Jolanta Kwaśniewska, przez lata typowana na prezydenta, zaskakuje nową, medialną rolą w Polsacie.
  • Była pierwsza dama jednorazowo zastąpi Julię Wieniawę w jury „Tańca z Gwiazdami”, oceniając uczestników w wyjątkowym odcinku poświęconym twórczości Ireny Santor, która również pojawi się w studiu.
  • Czy Jolanta Kwaśniewska sprawdzi się jako surowa jurorka i jak oceni taneczne popisy gwiazd? Sprawdź, co przygotowano na ten specjalny wieczór!

Jolanta Kwaśniewska w jury „Tańca z Gwiazdami”

Jolanta Kwaśniewska będzie oceniać uczestników tanecznego show Polsatu. Jak ustalił portal Wirtualne Media, była pierwsza dama pojawi się w jury niedzielnego odcinka. Zajmie miejsce Julii Wieniawy, która będzie nieobecna ze względu na wcześniejsze zobowiązania.

Zmiana dotyczy jednego odcinka. Zaproszenie Kwaśniewskiej wiąże się z wieczorem poświęconym twórczości Ireny Santor. Była prezydentowa nie ukrywa, że ma do artystki szczególny stosunek.

– Jestem podekscytowana, ale przede wszystkim jestem zaszczycona zaproszeniem do odcinka, w którym pary zatańczą do przepięknych piosenek Ireny Santor. Od lat podziwiam i kocham Irenę oraz jej twórczość – powiedziała Wirtualnym Mediom.

Santor również pojawi się w studiu. Choreografie będzie oglądać ze specjalnie przygotowanego dla niej miejsca na widowni.

Pytano ją o prezydenturę. Kwaśniewska odmawiała

Nazwisko Jolanty Kwaśniewskiej przez lata pojawiało się w zupełnie innych spekulacjach. Rozważano, czy żona Aleksandra Kwaśniewskiego mogłaby sama powalczyć o najwyższy urząd w państwie. Trafiała nawet do sondaży prezydenckich.

W czerwcu 2009 roku w „Kropce nad i” odrzuciła możliwość startu w najbliższych wyborach.

„Moje kandydowanie to political fiction” — mówiła.

Prosiła również: „Proszę, nie włączajcie mnie w takie rankingi”.

Tłumaczyła, że po dziesięciu latach prezydentury męża chce mieć więcej czasu na własne życie.

Pytania o polityczną karierę wracały także później. W wywiadzie przywołanym przez Onet w 2024 roku Kwaśniewska zapewniała, że „kandydowanie nie wchodziło w grę nawet przez sekundę”. Rozdzielała własne plany od obowiązków, które jej mąż przyjął po wygranych wyborach.

Teraz wiadomo, że zgodziła się na inną publiczną rolę. W niedzielę widzowie zobaczą, jak odnajdzie się w ocenianiu tanecznych występów.

Przeboje Ireny Santor i druga runda z tańcami ludowymi

Odcinek zostanie podzielony na dwie części. Najpierw sześć par zaprezentuje choreografie do piosenek Ireny Santor. W repertuarze znalazły się „Embarras”, „Serce”, „Najpiękniejsze warszawianki to przyjezdne”, „Powrócisz tu”, „Już nie ma dzikich plaż” oraz „Na prawo most na lewo most”.

W drugiej części uczestnicy zmierzą się z tańcami ludowymi. Produkcja zapowiada oberka, krakowiaka, polkę, czardasza, mazurka i taniec góralski z Podhala.

Tak wyglądała Jolanta Kwaśniewska w wieku 26 lat
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