POLACY WYJEŻDŻAJĄ Z ANGLII! ZA KRÓLOWEJ BYŁO LEPIEJ!| KOMENTERY

„Pakistańczycy, Polacy, a Anglicy tu jeszcze są?”, dopytywał Adam Feder Michała, który przyjechał do Anglii 25 lat temu. „Już teraz chyba mniejszość. Ta ulica została przejęta przez Pakistańczyków i wygląda, jak wygląda. Jak byśmy byli w Islamabadzie”, odparł mężczyzna. „Jedyne problemy, jakie tutaj miałem, to z Polakami”, przekonywał kolejny Polak, który mieszka w pakistańskiej dzielnicy Luton od 20 lat i nie przeszkadza mu egzotyczny klimat tego miejsca. „Jest ciężko, niebezpiecznie, po prostu masakra”, narzekał mężczyzna, który przyjechał z żoną do Anglii 13 lat temu. Teraz poważnie myślą teraz o powrocie do kraju. „Chyba bałbym się mieć tutaj dzieci”, dodał. „To jedno z najniebezpieczniejszych miast w Anglii, ale tak się żyje, mi tutaj jest dobrze”, przekonywała menadżerka jednego z polskich sklepów. Potwierdza, że na ulicach coraz rzadziej słychać język polski. „Kiedyś było dużo łatwiej, jak królowa żyła. Nawet Anglicy przyznają, że za królowej było lepiej”, przekonywali Łukasz i Dominika. Wielu Polakom żyje się gorzej w Anglii niż przed brexitem. Trudniej teraz odłożyć pieniądze, ale wciąż wystarcza na godne życie i wakacyjne wyjazdy za granicę.„Miałem takie chwilowe rozterki, wracać do Polski, czy nie wracać. Tam też można zarobić, jak się ma łeb, ale tutaj jest bezstresowe życie, po prostu hajlajf!”, zachwalał Kuba, który w tygodniu pracuje na wózkach widłowych, a w weekendy rozwozi po Wyspach paczki z Polski i chce zostać w Anglii przynajmniej do emerytury.