Co za wyznanie Marianny Schreiber! Chodzi o Karola Nawrockiego

Marianna Schreiber złożyła niezwykle mocną deklarację poparcia dla Karola Nawrockiego, stwierdzając, że mogłaby "ręczyć za niego własną głową" i stoi za nim "murem".

Jej wpis na platformie X wywołał natychmiastową i ostrą dyskusję wśród internautów, którzy żywo reagowali na tak jednoznaczne postawienie sprawy.

Jest to kontynuacja konsekwentnego i długotrwałego podziwu Schreiber dla Nawrockiego, którego w przeszłości komplementowała, nazywając go "najlepszym, najdzielniejszym i najsilniejszym".

Marianna Schreiber od dłuższego czasu regularnie dzieli się swoimi przemyśleniami na temat polskiej sceny politycznej. Choć jej aktywność w sieci często budzi ogromne emocje i bywa pełna zwrotów akcji, w jednej kwestii pozostaje wyjątkowo konsekwentna. To nieskrywany podziw dla Karola Nawrockiego. Tym razem jednak influencerka poszła o krok dalej niż zwykłe słowa uznania.

Na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter) zamieściła wpis, który nie pozostawia złudzeń co do stopnia jej zaufania.

- Za Prezydenta Nawrockiego mogłabym ręczyć własną głową. Murem za Prezydentem Nawrockim – napisała.

Nawrocki zachwycił Schreiber

Tak jednoznaczne postawienie sprawy błyskawicznie przyciągnęło uwagę użytkowników sieci. Pod postem celebrytki wywiązała się ostra dyskusja, w której internauci żywo reagowali na jej deklarację o „ręczeniu głową”. Jak zauważa portal Jastrząb Post, nie jest to pierwszy raz, kiedy zawodniczka freak fightów publicznie wychwala Karola Nawrockiego.

Wcześniej Marianna Schreiber nie szczędziła mu komplementów, nazywając go "najlepszym, najdzielniejszym i najsilniejszym". W jej oczach to postać wyjątkowa: "zwykły chłopak z Gdańska", który stał się prezydentem w jej politycznej wizji świata.

- I niech tak zostanie - pisała z nadzieją w jednym z poprzednich wpisów.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Marianna Schreiber:

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RISERCZ | 2026 10 29