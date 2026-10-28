Pole, traktor, siew ziarna i poseł PiS. Z Telusa jest rolnik pełną gębą!

Poseł Telus pracuje w polu

Na wsi praca wre – jesienią trzeba zasiać zboże ozime, żeby wiosną zebrać plony. Nie inaczej jest u Roberta Telusa, który sam pracuje przy traktorze, maszynach do siewu i w stajni z końmi. Bez garnituru, za to w roboczej kamizelce i jeansach. Poseł PiS dogląda sprzętu, sprawdza zasiewy, karmi konie i rozmawia z sąsiadami. Widać, że Telus jest rolnikiem pełną gębą – politykiem, który nie tylko reprezentuje rolników w Sejmie, ale autentycznie żyje rytmem polskiej wsi.

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Telus od lat prowadzi własne gospodarstwo, a rolnictwo zna nie z dokumentów, lecz z codziennej roboty. W rządzie Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi, odpowiadając m.in. za kwestie dopłat, bezpieczeństwo żywnościowe i relacje z rolnikami, które w ostatnich latach bywały wyjątkowo napięte. Po odejściu z resortu wrócił do swoich pól i zwierząt, podkreślając, że „ziemia nie poczeka”, a gospodarstwo trzeba prowadzić niezależnie od politycznych obowiązków.

Rolnictwo to jego świat

Dziś widać go przy pracy tak samo, jak każdego innego gospodarza – z rękami ubrudzonymi ziemią, wśród maszyn, które trzeba naprawić, i zwierząt, które wymagają opieki. Telus nie ukrywa, że rolnictwo to jego świat, a polityka była tylko jednym z etapów w życiu.

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