Marta Kaczyńska promuje stryja. Włączyła się do gry

Marta Kaczyńska aktywnie promuje polityczne wystąpienia swojego stryja, Jarosława Kaczyńskiego, na Facebooku.

Na jej profilu pojawiły się zarówno transmisja na żywo z Forum Krynica 2026, jak i artykuł o jego kluczowej tezie dotyczącej Unii Europejskiej.

Odkryj, jak Marta Kaczyńska wykorzystuje media społecznościowe do nagłośnienia ważnych politycznych przekazów i co dokładnie udostępniła!

Marta Kaczyńska udostępnia wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego

Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego podczas Forum Krynica 2026 trafiło również do osób obserwujących profil jego bratanicy. Marta Kaczyńska udostępniła na Facebooku transmisję z przemówienia prezesa PiS, zamieszczoną przez oficjalny profil partii.

Na podglądzie nagrania widać polityka stojącego za mównicą z biało-czerwoną flagą. Za nim znajduje się plansza z nazwą wydarzenia. Materiał opisano jako: „LIVE | Jarosław Kaczyński | Wystąpienie Prezesa PiS | Forum Krynica 2026”.

Obok udostępnionej transmisji na profilu Kaczyńskiej pojawił się również osobny link prowadzący do YouTube. W widocznym wpisie nie towarzyszy mu dodatkowy komentarz.

„Unię Europejską trzeba zmienić”. Artykuł na profilu Kaczyńskiej

Kolejną publikacją dotyczącą stryja jest materiał portalu Niezalezna.pl. Jego tytuł brzmi: „Jarosław Kaczyński na Forum w Krynicy. »Unię Europejską trzeba zmienić«”.

W ten sposób Kaczyńska zwróciła uwagę obserwujących zarówno na nagranie przemówienia, jak i na artykuł poświęcony jego treści. Na udostępnionym zrzucie ekranu post z tekstem jest nowszy od wpisów zawierających transmisję i link do YouTube.

Widoczne publikacje nie zawierają rozbudowanej wypowiedzi Kaczyńskiej o wystąpieniu. Promuje ona słowa stryja poprzez udostępnienia, kierując odbiorców do materiałów pozwalających zapoznać się z jego przekazem.

Nagranie PiS i tekst portalu trafiły do jej obserwujących

Pod każdym z widocznych wpisów pojawiły się reakcje użytkowników. Udostępniona transmisja oraz artykuł zostały też przekazane dalej. Zrzut nie pokazuje natomiast treści komentarzy ani liczby osób, do których dotarły publikacje.

Samo udostępnienie materiałów nie pozwala przypisać Kaczyńskiej poparcia dla każdej tezy przemówienia. Pokazuje jednak, że zależało jej na zwróceniu uwagi odbiorców na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Na widocznym fragmencie profilu temat pojawia się w kilku kolejnych publikacjach.

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