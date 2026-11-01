Pędzące auta wjechały w 14 dzików! Wypadek w Stalowej Woli

14 dzików wbiegło pod samochody! Sześć aut rozbitych, droga całkowicie zablokowana

Do nietypowej i groźnej kolizji doszło w sobotę, 31 października około godziny 21 na drodze krajowej nr 77 w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Jak informuje Rzeszów News, na trasę niespodziewanie wbiegło stado dzików, w które uderzyło aż sześć samochodów.

Według informacji przekazanych przez Punkt Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zdarzenie miało miejsce na czwartym kilometrze odcinka Sandomierz–Nisko.

Sześć samochodów zderzyło się z dzikami. Droga była zablokowana

Na jezdni znalazło się około 14 dzików. Kierowcy nie zdołali uniknąć zderzenia ze zwierzętami. W kolizji uczestniczyło sześć samochodów osobowych.

Skutki były poważne. Z powodu uszkodzonych pojazdów oraz konieczności usunięcia zwierząt z jezdni droga krajowa nr 77 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Jak podaje Rzeszów News, na miejsce musiały przyjechać odpowiednie służby. Konieczne było przeprowadzenie badań weterynaryjnych, a następnie usunięcie martwych zwierząt z drogi. Dopiero po zakończeniu tych czynności możliwe było przywrócenie ruchu.

Początkowo GDDKiA przewidywała, że utrudnienia potrwają około dwóch godzin. Ostatecznie blokada trwała prawie trzy godziny.

Zderzenie z 14 dzikami. Są nowe informacje

Na szczęście mimo dużej liczby samochodów uczestniczących w zdarzeniu nikt nie został ranny. Jak wynika z informacji policji przekazanych przez GDDKiA, nie było osób wymagających pomocy medycznej. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.

W niedzielę, 1 listopada, rano Polskie Radio Rzeszów poinformowało, że utrudnienia już się zakończyły, a droga krajowa nr 77 jest ponownie przejezdna w obu kierunkach.

Zderzenia z dzikimi zwierzętami są szczególnie niebezpieczne po zmroku. Dziki mogą nagle wybiec na jezdnię, a kierowca ma niewiele czasu na reakcję. Dodatkowym zagrożeniem jest to, że zwierzęta często przemieszczają się w stadach. Dlatego na drogach przebiegających przez tereny leśne należy zachować szczególną ostrożność.