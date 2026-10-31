Mieciu spoczął obok ukochanego dziadka. Grób 3-latka tonie w białych kwiatach

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-10-31 4:50

Setki białych kwiatów, pluszowe misie i dziesiątki baloników unoszących się ku niebu. Tak mieszkańcy Jedlicza i bliscy pożegnali 3-letniego Miecia, który zginął po potrąceniu przez ambulans podczas pokazu medycznego przy przedszkolu. Szczególnie poruszający jest widok miejsca jego wiecznego spoczynku. Chłopczyk został pochowany w rodzinnym grobie razem ze swoim dziadkiem Mieczysławem, po którym otrzymał imię.

Spoczął obok dziadka, którego imię nosił

Po mszy żałobnej uczestnicy uroczystości odprowadzili trumnę na cmentarz. To właśnie tam rozegrały się najbardziej przejmujące sceny.

3-letni Miecio spoczął w jednym grobie ze swoim dziadkiem Mieczysławem. Bliscy podkreślają, że to właśnie po nim chłopiec otrzymał swoje imię. Dla rodziny ma to wyjątkowo symboliczny wymiar. Teraz wnuk i dziadek spoczywają obok siebie na zawsze.

Nad grobem zaległa cisza przerywana jedynie szlochem żałobników. Trudno było znaleźć osobę, która nie ocierałaby łez.

Setki białych kwiatów i pluszowy miś

Widok grobu łamie serce. Miejsce pochówku niemal natychmiast zniknęło pod setkami białych kwiatów przyniesionych przez rodzinę, przyjaciół i mieszkańców poruszonych losem chłopca.

Wśród wiązanek i wieńców pojawiły się także dziecięce akcenty. Na mogile pozostawiono pluszowego niedźwiadka, który stał się jednym z najbardziej symbolicznych elementów pożegnania. Maskotka, kojarząca się z dzieciństwem, zabawą i bezpieczeństwem, przypomina o tym, jak krótkie było życie Miecia.

Przy grobie składano również znicze i drobne pamiątki. Biała kolorystyka kwiatów dominująca na cmentarzu podkreślała niewinność i młody wiek chłopca.

Baloniki poleciały prosto do nieba

Jeszcze podczas uroczystości pogrzebowych nie zabrakło wzruszającego gestu przygotowanego przez uczestników ostatniego pożegnania.

Żałobnicy przynieśli ze sobą dziesiątki białych i błękitnych baloników. W pewnym momencie zostały one wypuszczone w niebo nad Jedliczem. Kolorowe punkty unosiły się coraz wyżej, aż zniknęły z pola widzenia zgromadzonych.

Dla wielu osób był to symboliczny moment pożegnania 3-latka. Wśród uczestników uroczystości panowało przekonanie, że baloniki są ostatnim pozdrowieniem wysłanym chłopcu przez tych, którzy pozostali na ziemi.

Wzruszające słowa podczas mszy

Pogrzeb poprzedziła msza żałobna w kościele parafialnym w Jedliczu. W homilii ksiądz nawiązał do pytań, które od dni zadają sobie rodzice, bliscy i mieszkańcy miejscowości.

– Dlaczego to się stało? Dlaczego spotkało to właśnie dziecko? – pytał kapłan, przyznając jednocześnie, że na wiele takich pytań odpowiedź zna tylko Bóg.

Szczególne wzruszenie wywołały słowa dziękczynienia za trzy lata życia chłopca, jego empatię, uśmiech i radość, które pozostawił po sobie w pamięci najbliższych.

Tragiczny wypadek przed przedszkolem

Przypomnijmy, że do tragedii doszło 19 października 2026 roku podczas pokazu medycznego na terenie Przedszkola Samorządowego w Jedliczu. Ambulans potrącił 3-letniego Miecia. Mimo natychmiastowej pomocy i wysiłków lekarzy życia dziecka nie udało się uratować.

Po śmierci chłopca jego rodzice podjęli niezwykle szlachetną decyzję o przekazaniu narządów do transplantacji. Dzięki temu Miecio stał się bohaterem i dał szansę na życie innym dzieciom.

Dziś o tej tragedii przypomina pełen białych kwiatów grób na jedlickim cmentarzu. Wśród setek wiązanek, zniczy i pozostawionego pluszowego misia szczególnie mocno wybrzmiewa wspomnienie małego chłopca, którego życie zakończyło się zdecydowanie za wcześnie.

Grób Miecia utonął w białych kwiatach
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Grób Gabrysi, jej córeczki i mamy
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