Ostatnie pożegnanie 3-letniego Miecia. Przejmujące słowa księdza poruszyły wszystkich. „Odpowiedź zna tylko Bóg”

Ostatnie pożegnanie 3-letniego Miecia. Białe kwiaty, baloniki i pluszowe maskotki

W piątek, 30 października, o godz. 14 w kościele parafialnym w Jedliczu rozpoczęła się msza żałobna za 3-letniego Miecia. W świątyni zgromadzili się rodzice chłopca, rodzina, przyjaciele i mieszkańcy poruszeni jego losem.

Przed kościołem i w świątyni nie brakowało symboli, które szczególnie poruszały serca uczestników pogrzebu. Żałobnicy przyszli z białymi i błękitnymi balonikami, nawiązującymi do dziecięcej niewinności i krótkiego życia chłopca. Przynieśli także białe kwiaty oraz pluszowe misie, które składano obok trumny. Widok maskotek, zwykle kojarzonych z beztroską zabawą, w tych okolicznościach był wyjątkowo przejmujący i wywoływał łzy u wielu osób żegnających 3-letniego Miecia.

„Dlaczego spotkało to właśnie dziecko?”

Podczas kazania ksiądz odniósł się do pytań, które od chwili tragedii zadają sobie rodzice, bliscy i mieszkańcy Jedlicza.

– Dlaczego to się stało? Dlaczego pewne wydarzenia nie zdarzyły mi się minutę wcześniej czy później? Dlaczego spotkało to właśnie dziecko? Dlaczego dotyka rodziców? – pytał kapłan.

Jak podkreślał, człowiek często nie znajduje odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.

– W końcu i tak musimy stwierdzić, że odpowiedź zna tylko Bóg. My dalej zostaniemy z pytaniami i problemami, jeśli nie zaufamy do końca. Zostaniemy z tymi pytaniami i problemami, które będą nas nurtowały i niszczyły, dopóki nie otworzymy się na Bożą obecność – mówił.

W świątyni zapanowała cisza. Wielu uczestników nabożeństwa nie kryło wzruszenia.

Podziękowanie za trzy lata życia

Najbardziej poruszające słowa padły w dalszej części homilii. Zamiast skupiać się wyłącznie na cierpieniu, ksiądz zachęcał do wdzięczności za czas, jaki rodzina mogła spędzić z chłopcem.

– Możemy dzisiaj śmiało powiedzieć Panu Bogu, nie rozpaczając, ale dziękując. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za te trzy lata życia śp. Miecia. Dziękujemy Ci za jego empatię. Dziękujemy za jego uśmiech i radość – mówił podczas kazania.

Te słowa wywołały łzy w oczach wielu uczestników uroczystości. Wspominano pogodnego i pełnego energii chłopca, który mimo swojego krótkiego życia zdążył zostawić po sobie niezwykle wiele dobra.

Tragedia pod przedszkolem w Jedliczu

Do dramatycznego wypadku doszło 19 października 2026 roku podczas pokazu medycznego na terenie Przedszkola Samorządowego w Jedliczu. Ambulans potrącił 3-letniego Miecia. Mimo natychmiastowej pomocy i walki lekarzy o jego życie dziecka nie udało się uratować.

Jak informowała prokurator okręgowa w Krośnie Joanna Ślusarska-Stopa, wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują na obrażenia odpowiadające dotychczas ustalonemu przebiegowi zdarzenia. Ostateczne ustalenia mają zostać zawarte w opinii biegłego.

Miecio po śmierci uratował innych

Rodzice chłopca podjęli decyzję, która poruszyła ludzi w całej Polsce. Zgodzili się na pobranie narządów do transplantacji, dzięki czemu Miecio dał szansę na życie innym dzieciom.

„Mieciu... Chcemy Ci powiedzieć, że wszyscy jesteśmy z Ciebie dumni. Odszedłeś od nas i od razu stałeś się bohaterem. Swoimi małymi rączkami już robisz cuda. Tym cudem będzie uratowanie innych dzieci...”

– napisała mama chłopca.

Właśnie o takim dobru, empatii i pozostawionym po sobie śladzie mówił podczas pogrzebu ksiądz. Choć odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” wciąż brak, w pamięci wielu osób pozostanie obraz uśmiechniętego 3-latka, który nawet po swojej śmierci pomógł innym.

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