Miecio zginął pod kołami karetki. Ogromny, pluszowy miś i białe balony. Przejmujące sceny na pogrzebie 3-latka

Pogrzeb 3-latka w Jedliczu

W piątek 30 października o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Jedliczu rozpoczęło się ostatnie pożegnanie 3-letniego Miecia. W kościele pojawili się bliscy, rodzina, przyjaciele i osoby, które chciały towarzyszyć Mieciowi w ostatniej drodze. Przyniesiono białe kwiaty i balony. Ogromny, pluszowy miś wywołał ścisk w sercu niejednej osoby – to przejmujący widok maskotki, którą 3-latek nie będzie miał dane się bawić. To miś na drogę – ostatnią, ziemską drogę maluszka.

Po mszy ciało chłopca zostanie odprowadzone na cmentarz w Jedliczu.

Tragiczna śmierć 3-latka. Zginął pod szkołą w Jedliczu

Do tego koszmarnego wypadku doszło 19 października 2026 roku podczas pokazu medycznego na terenie Przedszkola Samorządowego w Jedliczu. Ambulans potrącił zaledwie 3-letniego Miecia. Niestety, pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, życia dziecka nie udało się uratować.

- Wstępne wyniki badania sekcyjnego wskazują na występowanie u denata obrażeń korelujących z ustalonym dotychczas przebiegiem zdarzenia. Ostateczne wyniki sekcji zwłok zostaną zawarte w opinii sporządzonej przez biegłego - informowała Joanna Ślusarska-Stopa prokurator Okręgowy w Krośnie.

Wzruszający gest. Miecio uratuje inne dzieci

Rodzice zdecydowali, że narządy chłopca zostaną przekazane do transplantacji. W ten sposób chłopczyk uratuje inne życia. Ten wymowny gest poruszył miliony serc.

- Mieciu .... Chcemy Ci powiedzieć, że Wszyscy jesteśmy z Ciebie dumni ... Odszedłeś od Nas i od razu stałeś się Bohaterem Swoimi małymi rączkami już robisz cuda ... Tym cudem będzie uratowanie innych dzieci.… – napisała mama chłopca.