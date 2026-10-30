Najwyższa estakada w Polsce rośnie na Podkarpaciu. Nagranie z budowy bije rekordy popularności

Na trasie drogi ekspresowej S19, dokładnie na odcinku łączącym Babicę z Jawornikiem, powstaje najwyższa estakada w Polsce. Ogromna budowla góruje nad lasem i wygląda tak, jakby unosiła się prosto w chmurach. To sprawiło, że wideo udostępnione przez GDDKiA błyskawicznie podbiło internet i zanotowało przeszło dwa miliony odsłon. Pod publikacją internauci zostawili wiele wpisów, takich jak „Wygląda naprawdę imponująco. Powodzenia w dalszej budowie” oraz „Powiedzieć że to jest piękne to nic nie powiedzieć. Brawo dla całego zespołu projektowego, wykonawczego, nadzorczego, inwestorskiego. WOW!”.

Najwyższa estakada w Polsce na trasie S19. Imponujące wymiary konstrukcji

Obiekt ten przejdzie do historii polskiego drogownictwa za sprawą swoich rozmiarów, ponieważ najwyższe filary konstrukcji mierzą aż 80 metrów wysokości. Cała przeprawa osiągnie długość 1082 metrów przy szerokości wynoszącej dokładnie 29 metrów. Inżynierowie pobili również rekord w kategorii najdłuższego przęsła budowanego metodą betonowania nawisowego, którego rozpiętość to aż 188 metrów. Skala inwestycji robi ogromne wrażenie, gdyż pod najwyższym filarem zmieściłaby się niemal w całości wyższa wieża krakowskiej Bazyliki Mariackiej.

W następnej fazie robót wykonawcy przystąpią do stawiania drugiej nitki estakady, która obsłuży ruch samochodowy w kierunku Rzeszowa. Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że na całym odcinku Babica – Jawornik o długości 11,6 kilometra zaawansowanie prac budowlanych przekroczyło już 80 procent. Roboty związane z obiektami mostowymi zrealizowano w ponad 90 procentach, a w przypadku prac stricte drogowych wskaźnik ten zbliża się do poziomu 70 procent.