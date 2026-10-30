Gdzie w Polsce żyje się najgorzej? Nowy raport wskazuje najsłabsze gminy

Najnowszy ranking jakości życia w Polsce obejmuje 2479 gmin

Zestawienie przygotowane przez przez Algolytics Technologies we współpracy z agencją badawczą SW Research „Gdzie żyje się najlepiej? Ocena jakości życia w gminach” przeanalizowało sytuację we wszystkich 2479 polskich gminach. Twórcy opracowania wzięli pod lupę aż 90 czynników kształtujących codzienność obywateli. Podczas badań sprawdzano między innymi sytuację ekonomiczną, stan środowiska naturalnego, a także dostępność placówek medycznych, szkół, komunikacji, lokalnej infrastruktury oraz różnego rodzaju usług.

Tak szerokie podejście pozwala nie tylko ocenić poszczególne samorządy przez pryzmat ustalonych wskaźników, ale również wskazuje, jakie aspekty codziennego bytu są dla samych mieszkańców najistotniejsze. Zgromadzone dane wyraźnie obnażają przy tym duże dysproporcje występujące pomiędzy poszczególnymi regionami państwa.

Sprawdź, w których gminach w Polsce żyje się najgorzej

Które samorządy zamknęły stawkę i uzyskały najsłabsze noty? Kompletny wykaz takich miejsc został przedstawiony w zamieszczonej niżej galerii zdjęć. Warto zapoznać się z tymi wynikami i zweryfikować, czy na liście nie znalazła się również wasza okolica.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

W tych gminach w Polsce żyje się najgorzej. To czarne punkty

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Jak zmienia się jakość życia w polskich gminach?

Najnowsza odsłona badania daje szansę na zestawienie obecnej sytuacji z danymi sprzed roku. Wynika z niej, że średni wskaźnik jakości życia poszedł w górę z poziomu 0,547 do 0,570. Pozytywne zmiany zauważono na terenie każdego województwa i we wszystkich badanych kategoriach samorządów.

Zmiany nie zachodziły jednak równomiernie na każdej płaszczyźnie. Z dokumentu wynika, że postęp nastąpił w kwestiach powiązanych z edukacją, ekologią, bezpieczeństwem oraz rozwojem sieci technicznej i cyfrowej. Z drugiej strony gorsze rezultaty odnotowano w obszarach obejmujących sytuację ekonomiczną, komunikację i dostęp do usług.

Mińsk Mazowiecki i Warszawa liderami. Gdzie w Polsce żyje się najlepiej?

Autorzy opracowania wyłonili także samorządy z najwyższymi notami. W zestawieniu bazującym na ocenach ekspertów pozycję lidera zdobył Mińsk Mazowiecki, wyprzedzając Inowrocław, Pabianice, Chojnice oraz Siedlce. Zupełnie inaczej prezentuje się jednak klasyfikacja uwzględniająca opinie i priorytety samych obywateli, w której pierwsze miejsce przypadło Warszawie.