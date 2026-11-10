Sebastian Fabijański proponuje pomnik dla policjantów z Krakowa. Wizja wywołała dyskusję

Wydarzenia z minionej soboty w stolicy Małopolski głęboko poruszyły Sebastiana Fabijańskiego. Aktor zwrócił szczególną uwagę na bohaterskie zachowanie funkcjonariuszy Jakuba Kulika i Artura Morańskiego, którzy z narażeniem życia ujęli niebezpiecznego, uzbrojonego sprawcę. W dowód uznania dla ich poświęcenia na służbie dziennikarz Krzysztof Stanowski zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy, na której koncie zgromadzono już ponad 7 milionów złotych.

Sebastian Fabijański reaguje na wydarzenia w Krakowie

Prywatnie znający się ze Stanowskim aktor postanowił uhonorować mundurowych w wymiarze symbolicznym. Na swoich profilach społecznościowych opublikował obraz stworzony przy użyciu sztucznej inteligencji, który bazuje na popularnym w sieci zdjęciu i ukazuje klęczącego Jakuba Kulika.

Tak widzę skrzyżowanie ulic Dietla i Stradomskiej w Krakowie - napisał.

Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem, a wpis aktora zdobył ponad 30 tysięcy polubień. W sekcji komentarzy szybko pojawiły się jednak opinie wskazujące, że upamiętnienie należy się obu interweniującym policjantom, a nie wyłącznie jednemu z nich. Twórca posta postanowił odnieść się do tych uwag.

Sebastian Fabijański tłumaczy pomysł pomnika dla policjantów z Krakowa

Artysta odpowiedział internautom domagającym się uwzględnienia na monumencie obu stróżów prawa. Sebastian Fabijański zaznaczył, że proponowana przez niego rzeźba u zbiegu ulic Dietla i Stradomskiej miałaby charakter czysto symboliczny.

Wiem, że policjantów było dwóch i obaj zasługują na osobne pomniki, ale ten jeden byłby pięknym symbolem ICH heroizmu. Obojętnie czyją twarz by nosił - czy starszego posterunkowego Jakuba Kulika, czy starszego posterunkowego Artura Morańskiego - wyjaśnił w komentarzu.

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