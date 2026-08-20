Klasyka na luzie. Co będziemy nosić jesienią?

KLASYKA W SWOBODNYM WYDANIU

Koszula, kardigan czy pikowana kurtka to dobrze znane części garderoby, które tej jesieni nosimy w mniej zobowiązujący sposób. Zamiast typowych połączeń pojawiają się te mniej oczywiste – koszula może zostać przewiązana wokół talii czy zarzucona na ramiona, a poszczególne warstwy zmieniane w zależności od okazji i nastroju. Nie oznacza to jednak rezygnacji z prostoty – kardigan połączony z szerokimi spodniami czy dzianinowy sweter noszony do jeansów tworzą klasyczną bazę, którą łatwo urozmaicić. Te same ubrania sprawdzą się dzięki temu podczas dnia w biurze, popołudniowego spotkania czy weekendowego wyjścia.

JESIEŃ LUBI WARSTWY

Warstwowe stylizacje nie muszą oznaczać ciężkich, przeładowanych zestawów. Sekret tkwi w odpowiednim doborze długości, fasonów i faktur, które zamiast dodawać objętości, wzajemnie się uzupełniają. T-shirt pod kardiganem, koszula wystająca spod kurtki czy lekka dzianina zarzucona na ramiona sprawiają, że nawet prosty look wygląda ciekawiej, a przy okazji łatwo dostosować go do zmieniającej się jesiennej pogody. Dopełnieniem są botki, mokasyny, miękkie torby czy chusty. Czasem wystarczy jeden z tych elementów, by ta sama baza zyskała zupełnie inny charakter – od codziennego i niewymuszonego po bardziej dopracowany.

WZORY PRZEŁAMUJĄ KLASYKĘ

Klasyczne modele to nie tylko jednolite, zachowawcze stylizacje. W kolekcji bonprix swetry i kardigany przyciągają uwagę paskami, melanżowymi połączeniami kolorów, a także geometrycznymi akcentami. Wzory ożywiają proste zestawienia i sprawiają, że dobrze znane fasony zyskują zupełnie nowe oblicze. Wystarczy połączyć je z jeansami lub szerokimi spodniami, by to właśnie sweter lub kardigan grał główną rolę w całej stylizacji.

Nowe propozycje od bonprix pokazują, że jesienna klasyka nie musi oznaczać zachowawczej mody. Znane fasony, wyraziste wzory i nieoczywiste sposoby ich noszenia dają przestrzeń do eksperymentowania i tworzenia własnych połączeń.

Autor: bonprix/ Materiały prasowe

Autor: bonprix/ Materiały prasowe

Autor: bonprix/ Materiały prasowe