To będzie najdłuższe Boże Narodzenie w historii? Donald Tusk zadecydował. W kalendarzu zaroi się od dni wolnych

Boże Narodzenie 2026 zapowiada się rekordowo długie, oferując aż 5 dni wolnego od pracy bez konieczności brania urlopu.

Wigilia jako dzień wolny i rekompensata za sobotę gwarantują 5 dni przerwy, którą sprytnie wydłużysz do 14 dni, biorąc tylko 5 dni urlopu.

Sprawdź, jak maksymalnie wykorzystać ten wyjątkowy czas i dowiedz się, dlaczego Polacy coraz chętniej planują świąteczne wyjazdy!

Rekordowo długie Boże Narodzenie 2026. Będzie aż 5 dni wolnego, a to nie wszystko

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą sprzyjać rodzinnemu wypoczynkowi i wyjazdom. Czeka nas bowiem rekordowo długa przerwa od pracy. Wszystko przez nowe przepisy i układ kalendarza.

Od ubiegłego roku ustawowym dniem wolnym od pracy została Wigilia. W roku 2025 po raz pierwszy nie trzeba było iść do pracy 24 grudnia. W roku 2026 Wigilia zatem również będzie wolna. To jednak nie wszystko. Układ kalendarza sprawi Polakom wyjątkowy prezent świąteczny. Drugie Dzień Świat, czyli 26 grudnia przypada na sobotę. Oznacza to, że od razu po samym Świętach wypada niedziela, 27 grudnia. Dodatkowo za święto wypadające w sobotę pracodawca ma obowiązek wyznaczyć innych dzień wolny przypadający w tym samym okresie rozliczeniowym. Dla pracowników budżetówki premier Donald Tusk wyznaczył wolne na poniedziałek, 28 grudnia. W wielu prywatnych firmach podjęto taką samą decyzję. Oznacza to, że w grudniu 2026 miliony Polaków czeka aż 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu.

Nawet 2 tygodnie wolnego na Boże Narodzenie 2026. Jak to zrobić?

Układ kalendarza sprawił, że wolne na Boże Narodzenie można sobie wydłużyć nawet do 14 dni, przy konieczności wzięcia urlopu na zaledwie 5 dni. Jeżeli weźmiesz urlop na 29, 30 i 31 grudnia (Sylwester nadal pozostaje normalnym dniem pracy), a następnie na 4 i 5 stycznia uzyskasz wolne od 24 grudnia 2026 do 6 stycznia 2027. Wszystko przez to, że Nowy Rok wypada w piątek, a po nim jest od razu weekend. Dodatkowo Święto Trzech Króli przypadające na 6 stycznia wypada w 2027 roku w środę. W ten sposób przy wykorzystaniu zaledwie 5 dni urlopu można mieć dokładnie 14 dni wolnego.

To świetny moment, aby rozważyć świąteczny wyjazd. Badania wskazują, że Polacy coraz chętniej wyjeżdżają na krótkie wczasy właśnie w okresie Bożego Narodzenia. Niemal co trzeci Polak rozważa spędzenie świat poza domem.

- Z roku na rok coraz więcej Polaków przyznaje, że świąt Bożego Narodzenia po prostu nie lubi. To nie jest tak, że kiedyś wszyscy je uwielbiali, tylko teraz coraz więcej osób ma odwagę powiedzieć to wprost. Przykładowo w ubiegłym roku w badaniu Amazon i IBRIS1 20 proc. millenialsów i 33 proc. osób z pokolenia Z przyznało, że dzielenie się opłatkiem jest dla nich dyskomfortem i nie lubi tego rytuału podczas Wigilii - powiedział w 2023 roku dr Bartosz Kicior, socjolog z Uniwersytetu SWPS.

Wyniki badania przeprowadzonego w 2023 roku „Święta w hotelu” pokazują, że Polscy coraz chętniej myślą o świątecznych wyjazdach. Aż 45 proc. respondentów mogłoby spędzić Boże Narodzenie poza domem, gdyby mogło podjąć wybór bez żadnych ograniczeń.

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