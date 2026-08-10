Jeżeli tego nie zrobisz do końca sierpnia, to Twój grudnik obrazi się na Boże Narodzenie. Zamiast kwiatów pierwszą gwiazdkę powitają suche pędy. Jak pielęgnować grudnik późnym latem?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-10 14:19

Jak pielęgnować grudnik późnym latem? Choć grudnik to kwiat, który zakwita dopiero zimą, to właśnie teraz rozpoczyna się jego sezon wegetacyjny. Roślina wchodzi w okres regeneracji oraz magazynowania energii na zimowe miesiące. Dzięki tym zabiegom Twój grudnik zakwitnie na święta. Bez tego może nie obsypać kwiatami. Pielęgnacja grudnika na koniec lata i początek jesieni.

Dłoń osoby trzymającej różowy kwiat grudnika na tle zielonych pędów. O pielęgnacji tej rośliny przeczytasz w serwisie SE.
Autor: Amverlly/ Shutterstock
  • Aby Twój grudnik obsypał się kwiatami na Boże Narodzenie, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie rośliny już w sierpniu.
  • Wiele osób popełnia błąd w pielęgnacji, zapominając o właściwym nawożeniu i fazie spoczynku, co może zahamować kwitnienie.
  • Odkryj prosty domowy sposób z wykorzystaniem popularnego napoju, który wzmocni Twojego kaktusa i zapewni mu obfite kwitnienie w terminie.

Dodaj do wody i podlewaj tym grudnik! Dzięki temu kaktus bożonarodzeniowy zakwitnie w terminie

Dla wielu osób grudnik to kwiat - symbol Bożego Narodzenia. Jako jeden z niewielu kwiatów doniczkowych kwitnie zimą i obsypuje wtedy kolorowymi kwiatami. Grudnik najczęściej kwitnie na czerwono lub różowe i świetnie wpasowuje się w nastój Bożego Narodzenia. Aby jednak kaktus bożonarodzeniowy zakwitł w odpowiednim termin należy wcześniej zadbać o jego pielęgnację. Zasady uprawy grudnika jesienią skupiają się na dwóch ważnych aspektach. Pierwsza z nich to nawożenie i odżywianie, a druga to czas spoczynku tuż przed okresem kwitnienia.

Koniec sierpnia i początek września to czas, kiedy warto dokładnie odżywić grudnika. Dzięki temu kwiat będzie miał siłę i odpowiednie warunku do wzrostu. Świetnym sposobem na odżywienie grudnia jest domowa odżywka z czarnej herbaty. Jest to tani i skuteczny nawóz, po którym grudnik będzie wzmocniony oraz w lepszej kondycji. Wystarczy, że przygotujesz mocną herbatę, a następnie rozcieńczysz ją z wodą w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną odżywkę należy stosować raz w tygodniu. Czarna herbata zawiera między innymi garbniki, czyli polifenole, które wzmacniają układ korzeniowy roślin oraz stymulują ich kondycję.

Zrób to z grudnikiem jesienią, a zimą obsypie kwiatami

Bardzo ważnym elementem pielęgnacji grudnika jest odpoczynek przed kwitnieniem. W okresie jesiennym kaktus bożonarodzeniowy musi mieć zapewnione odpowiednie warunki, aby wypuścić pierwsze paki. Od października należy ograniczyć nawożenie oraz nadmierne podlewanie. W tym czasie kwiat przygotowuje się do kwitnienia. Podłoże powinno być wilgotne, ale nie może być przelewane. Opcjonalnie zaleca się podlewanie raz w tygodniu, ale bardzo ważna jest stała obserwacja ziemi. Warto również pamiętać, że gdy grudnik wypuści pąki nie powinno się już przestawiać doniczki. W innym przypadku roślina może zgubić pąki i przez to nie zakwitnie.

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Jak pielęgnować grudnika?
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nawóz do grudnika
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