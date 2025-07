W sierpniu posadź te kwiaty w swoim ogrodzie. Jesienią pokryją się kolorowymi kwiatami i wprowadzą magiczną atmosferę do Twojego ogrodu. Jakie kwiaty sadzić w sierpniu?

Jakie kwiaty sadzić na jesień? Koniecznie te:

Koniec lata i początek jesieni to czas, gdy należy zadbać o ogród. Niektóre rośliny przekwitają i to właśnie wczesną jesienią należy nawozić przed zimą i przycinać. Początek jesieni to także pora sadzenia jesiennych kwiatów. Jeżeli chcesz wprowadzić do swojego ogrodu prawdziwie magiczną atmosferę to nie zapominaj o tym kwiatach.

Wrzosy, bo o nich mowa, to prawdziwe kwiaty - symbole jesieni. Sadzić je można w dwóch terminach:

wiosną: od marca do maja. Sadzenie w tym czasie pozwala na prawidłowe ukorzenie się roślin, ale ich letnia pielęgnacja może być uciążliwa.

wczesną jesienią: od przełomu sierpnia i września aż po październik. Jesienna pogoda lepiej sprzyja rozwojowi roślin.

Jesienne sadzenie wrzosów jest częściej praktykowane i polecane. Ogrodnicy wskazują, że wrzosy należy zasadzić w takim terminie, aby zdążyły się odpowiednio ukorzenić przed nadchodzącym przymrozkami. Niewskazane jest sadzenie wrzosów do gruntu na przełomie października oraz listopada.

Jak sadzić wrzosy na jesień?

Wrzosy to krótkowieczne, zimozielone krzewiny, które zdobią nasze domy jesienią. Zachwyca przede wszystkim swoimi niewielkimi kwiatami o liliowym, różowym czy fioletowym kolorze. Wrzosy najlepiej rosną w przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie o pH od 4,5 do 5,5. Sadząc wrzosy do grunty najlepiej wykopać mały dołek i nasypać do niego torfu, aby zakwasić glebę. Nie zapominaj również o warstwie drenażu, który spulchni glebę i ułatwi roślinie pobieranie wody z gleby. Sadź rośliny na głębokość około 30 cm. Mało osób wie, że choć wrzosy to jesienne kwiaty, to bardzo lubią słońce. Nie powinno sadzić się ich na zacienionych stanowiskach. Najlepszym miejscem dla wrzosów będą stanowiska z rozproszonym światłem. Zbyt mała ilość promieni słonecznych prowadzi do gnicia roślin. Po posadzeniu możesz nawozić wrzosy. Wybieraj odżywki dla roślin kwasolubnych i nie przesadzaj z częstotliwością stosowania odżywek. Wrzosy najpiękniej wyglądają w dużych grupach. Przypominają wtedy dzikie wrzosowiska, która kojarzą się z magią oraz typowo jesiennym nastrojem.