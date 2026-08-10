Stonka ziemniaczana, uciążliwy chrząszcz z Ameryki Północnej, szybko rozprzestrzeniła się w Europie, stając się zmorą upraw ziemniaków, papryki i pomidorów.

Ten charakterystyczny, paskowany szkodnik potrafi pokonać ogromne odległości, co czyni go trudnym do zwalczenia i zagraża Twojemu ogrodowi.

Nie czekaj! Dowiedz się, jak skutecznie rozpoznać stonkę i przygotować bezpieczny, naturalny oprysk, by chronić swoje rośliny.

Jak rozpoznać stonkę ziemniaczaną?

Stonka ziemniaczana to jeden z gatunków chrząszczy, który uchodzi za wyjątkowo szkodliwy. W Europie pojawiła się ona stosunkowo niedawno, bo dopiero w XIX wieku. Uważa się, że przybyła ona z Ameryki Północnej wraz z transportem żywności. Stonka ziemniaczana upodobała sobie warunki atmosferyczne Europy i szybko się w niej rozprzestrzeniła. W Polsce występuje ona od lat 40-tych. W PRL-u stonka ziemniaczana była tematem propagandy władz, które na USA zrzucały fakt jej pojawienia się w polskich ogrodach. Stonka ziemniaczana żeruje głównie w ziemniakach, ale może również pojawić się w sadzonkach papryki oraz pomidorów. Potrafi przebyć ogromne odległości w poszukiwaniu pożywienia. Potrafi przejść nawet 100 km. Stonka ziemniaczana to chrząszcz o paskowanym, kremowo-czarnym ciele.

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Naturalne opryski na stonkę ziemniaczaną

Stonka ziemniaczana to wyjątkowo uciążliwy szkodnik. Zacznij działać kiedy tylko zobaczysz pierwsze osobniki na swoich uprawach. Jednym z najskuteczniejszych sposób na stonkę ziemniaczaną są opryski, również te naturalne. Są one bezpieczne dla roślin oraz domowych zwierząt. Może je przeprowadzać o każdej porze roku. Jednym z naturalnych oprysków na stonkę ziemniaczaną jest gnojówka z pokrzywy. Do jej przygotowania potrzebujesz około jednego kilograma świeżej pokrzywy oraz 10 litrów wody. Rośliny drobno potnij i zalej wodą. Odstaw do sfermentowania na około 4/5 dni. Tak przygotowaną mieszankę rozcieńcz z wodą w stosunku 1 do 10 i spryskaj rośliny, na których pojawiła się stonka ziemniaczana.

Cykl rozwojowy i okres żerowania stonki ziemniaczanej

Aby skutecznie walczyć ze stonką, warto poznać jej cykl życiowy. Dorosłe chrząszcze zimują w glebie na głębokości około 10 cm. Wiosną, gdy temperatura ziemi osiągnie około 15°C, wychodzą na powierzchnię i rozpoczynają żer. Wkrótce potem samice składają charakterystyczne, pomarańczowe jaja na spodniej stronie liści ziemniaków. W ciągu jednego sezonu mogą rozwinąć się nawet 2-3 pokolenia tego szkodnika, co sprawia, że walka z nim jest tak uciążliwa.

Największe szkody stonka wyrządza na przełomie czerwca i lipca, kiedy to masowo wylęgają się larwy. Zarówno one, jak i dorosłe osobniki, są niezwykle żarłoczne. Obgryzają liście, prowadząc do tzw. gołożerów, co osłabia rośliny i może prowadzić do znacznego obniżenia plonów – w skrajnych przypadkach nawet o 80%. Szybka reakcja po zauważeniu pierwszych larw jest kluczowa dla ochrony upraw.

Kiedy najlepiej wykonywać opryski?

Skuteczność naturalnych oprysków zależy nie tylko od samego preparatu, ale również od pory ich wykonania. Najlepszym czasem na pryskanie roślin jest poranek lub późne popołudnie. Należy unikać przeprowadzania zabiegu w pełnym słońcu, ponieważ wysoka temperatura powoduje szybkie parowanie preparatu, co osłabia jego działanie. Równie ważna jest pogoda – opryski należy przeprowadzać w dni bezdeszczowe i bezwietrzne. Deszcz może zmyć środek z liści, a silny wiatr utrudni precyzyjne pokrycie roślin i może przenieść preparat na inne grządki.

Zapobieganie: jesienne przekopywanie ziemi

Walka ze stonką ziemniaczaną to nie tylko opryski w sezonie, ale również działania profilaktyczne. Jednym z najprostszych, a zarazem bardzo skutecznych sposobów na ograniczenie populacji szkodnika jest głębokie przekopanie ziemi jesienią, po zakończeniu zbiorów. Zabieg ten wydobywa zimujące w glebie chrząszcze na powierzchnię. Wystawione na działanie mrozu, wiatru oraz drapieżników, takich jak ptaki, mają znacznie mniejsze szanse na przetrwanie do wiosny. Dzięki temu w kolejnym sezonie presja ze strony szkodnika będzie o wiele mniejsza.

Sonda Stosujesz ekologiczne sposoby do walki ze szkodnikami w ogrodzie? Tylko i wyłącznie naturalne i domowe sposoby Różnie Nie, wolę chemiczne preparaty, które na pewno zadziałają