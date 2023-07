Wystrzałowy sposób, aby naprawić zniszczony nadruk na koszulce. Zanim wyrzucisz ulubiony T-shirt do śmieci, to wypróbuj ten patent. Nadruk będzie jak nowy

Jak rozpoznać stonkę ziemniaczaną?

Stonka ziemniaczana to jeden z gatunków chrząszczy, który uchodzi za wyjątkowo szkodliwy. W Europie pojawiła się ona stosunkowo niedawno, bo dopiero w XIX wieku. Uważa się, że przybyła ona z Ameryki Północnej wraz z transportem żywności. Stonka ziemniaczana upodobała sobie warunki atmosferyczne Europy i szybko się w niej rozprzestrzeniła. W Polsce występuje ona od lat 40-tych. W PRL-u stonka ziemniaczana była tematem propagandy władz, które na USA zrzucały fakt jej pojawienia się w polskich ogrodach. Stonka ziemniaczana żeruje głównie w ziemniakach, ale może również pojawić się w sadzonkach papryki oraz pomidorów. Potrafi przebyć ogromne odległości w poszukiwaniu pożywienia. Potrafi przejść nawet 100 km. Stonka ziemniaczana to chrząszcz o paskowanym, kremowo-czarnym ciele.

Zobacz również: 5 niesamowitych zalet palenia liści laurowych. Popularna przyprawa ma zastosowanie nie tylko w kuchni. Rozjaśnia umysł i przynosi ulgę skołatanym nerwom

Naturalne opryski na stonkę ziemniaczaną

Stonka ziemniaczana to wyjątkowo uciążliwy szkodnik. Zacznij działać kiedy tylko zobaczysz pierwsze osobniki na swoich uprawach. Jednym z najskuteczniejszych sposób na stonkę ziemniaczaną są opryski, również te naturalne. Są one bezpieczne dla roślin oraz domowych zwierząt. Może je przeprowadzać o każdej porze roku. Jednym z naturalnych oprysków na stonkę ziemniaczaną jest gnojówka z pokrzywy. Do jej przygotowania potrzebujesz około jednego kilograma świeżej pokrzywy oraz 10 litrów wody. Rośliny drobno potnij i zalej wodą. Odstaw do sfermentowania na około 4/5 dni. Tak przygotowaną mieszankę rozcieńcz z wodą w stosunku 1 do 10 i spryskaj rośliny, na których pojawiła się stonka ziemniaczana.

Sonda Stosujesz ekologiczne sposoby do walki ze szkodnikami w ogrodzie? Tylko i wyłącznie naturalne i domowe sposoby Różnie Nie, wolę chemiczne preparaty, które na pewno zadziałają