Co zrobić z lodówką przed wakacyjnym wyjazdem? Uczestniczka "MasterChefa" radzi, jak nie marnować jedzenia

Dietetyczka kliniczna Roksana Środa ujawnia, które produkty bez problemu przetrwają twoją nieobecność, a które należy bezwzględnie usunąć.

Poznaj, co koniecznie wyrzucić, aby uniknąć zepsucia i nieprzyjemnych niespodzianek, oraz które artykuły spożywcze można zostawić w lodówce.

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Lista obowiązków przed opuszczeniem domu wydaje się nie mieć końca. Trzeba spakować bagaże, pozamykać wszystkie okna, podlać rośliny doniczkowe i upewnić się, że zabraliśmy niezbędne dokumenty. W ferworze przygotowań nie możemy jednak zapominać o zawartości naszej chłodziarki. Jak zaznacza Roksana Środa, dietetyczka kliniczna:

Dłuższy wyjazd to próba dla przechowywanej żywności. Jeżeli w czasie wyjazdu dojdzie do krótkotrwałej przerwy w dostawie prądu lub lodówka nie będzie otwierana, wewnątrz panuje stała temperatura, ale upływ czasu i tak wywiera wpływ na jakość odżywczą produktów. Co to oznacza w praktyce? Degradacja witaminy C i folianów: nawet w niskiej temperaturze warzywa i owoce pozostawione na kilkanaście dni stracą od 30% do nawet 70% wartości początkowej tych witamin.Utlenianie tłuszczów: otwarte tłuszcze, sosy czy nabiał obfitujący w kwasy tłuszczowe podlegają procesowi jełczenia, co obniża jakość odżywczą.Rozwój mikroflory: przy awarii zasilania, dochodzi do namnażania licznych bakterii, np. listerii - mówi ekspertka.

Co może zostać w chłodziarce przed podróżą? Tych produktów nie musisz wyrzucać

Według specjalistki, część zapasów spożywczych świetnie poradzi sobie podczas naszej nieobecności i spokojnie doczeka naszego powrotu. Które artykuły są na tyle trwałe, że można je zostawić w lodówce na czas dłuższego wyjazdu?

Twarde, dojrzewające sery (np. parmezan) - w szczelnym opakowaniu. Masło w zamkniętym pojemniku, kiszonki i ogórki konserwowe, zamknięte fabrycznie sosy, musztardy, chrzany, keczupy, nieotwarte napoje i pasteryzowane przetwory w słoikach - wyjaśnia specjalistka.

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Dietetyczka precyzuje również, jakiego typu żywności bezwzględnie nie należy przechowywać w chłodziarce podczas dłuższych nieobecności w domu.

Jeśli tylko jest taka możliwość, to postaraj się zjeść wszystkie produkty przed wyjazdem lub rozdaj je rodzinie, lub przyjaciołom, aby na pewno nic się nie zmarnowało! Jeśli jednak jest to niemożliwe, to po powrocie zrób porządny przegląd tego, co zostało… W takiej sytuacji bezwzględnie musisz wyrzucić otwarte mięso, surowe ryby i owoce morza (nawet jeśli nie pachną nieprzyjemnie), otwarte przetwory mleczne, ugotowane potrawy, zupy i gotowe sałatki pozostawione na dłużej, niż 4–5 dni, jajka z pękniętą skorupką lub produkty zawierające surowe jajka (np. domowe majonezy) - mówi dietetyczka.

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Zanim wyruszysz w trasę, wygospodaruj chwilę na dokładny przegląd każdego piętra w chłodziarce. Pamiętaj, że poszczególne rodzaje żywności wymagają różnych warunków przechowywania. Aby artykuły spożywcze jak najdłużej pozostały świeże i pełne wartości odżywczych, musisz przestrzegać zasad rozmieszczania ich w odpowiednich strefach temperatury.

Aby zachować optymalny smak, świeżość i wartość odżywczą produktów, warto zastosować podział na strefy chłodzenia. Ciepłe powietrze unosi się do góry, dlatego dolne partie lodówki są zazwyczaj chłodniejsze, niż górne. Górna półka (najwyższa temperatura) —> potrawy, które wymagają tylko podgrzania, dżemy, konfitury, ciasta, produkty o długim terminie przydatności, gotowane potrawy w pojemnikach.Środkowa półka (strefa stabilna) —> produkty mleczne, sery żółte i pleśniowe, jajka, gotowane zupy.Dolna półka (najchłodniejsza strefa) —> surowe mięso, drób, świeże ryby i owoce morza.Szuflady na dole (wysoka wilgotność) —> warzywa (sałaty, marchew, rzodkiewki, brokuły, kalafior) oraz owoce (jagodowe, jabłka, gruszki).Boczne drzwiczki (strefa najcieplejsza) —> ketchup, musztardę, chrzan, sosy w butelkach, wyciśnięte soki w pasteryzowanych opakowaniach, masło, napoje - wyjaśnia Roksana Środa.

Stosując się do powyższych wskazówek, zminimalizujesz ryzyko nieprzyjemnych odkryć kulinarnych po powrocie z zasłużonego odpoczynku.

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