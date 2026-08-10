Już są: nowe serie Funko POP! Mystery

Nowe serie POP! Mystery obejmują zarówno największe fandomy popkultury, jak i bardziej lifestyle’owe motywy. Wśród zapowiedzianych kolekcji znalazły się m.in.:

POP! Plants - bardziej lifestyle’owa i dekoracyjna seria, w której zamiast bohaterów popkultury pojawiają się rośliny, m.in. bambus, monstera, sansewieria, lilia, bluszcz i tulipan.

Warner Bros. Horror - seria inspirowana ikonami horroru, w której pojawią się m.in. Pennywise, Regan, Annabelle, La Llorona i The Nun. To propozycja dla fanów klasycznych i współczesnych filmów grozy.

One Piece - kolekcja dla fanów jednego z najpopularniejszych anime i mang na świecie. W blind boxach będzie można znaleźć postacie takie jak Monkey D. Luffy, Brook, Perona, Ryuma czy Gecko Moria.

KPop Demon Hunters - rozszerzenie linii inspirowanej globalnym fenomenem Netflixa. Nowa odsłona POP! Mystery skupi się na demonicznych wersjach Saja Boys.

W każdej z serii wybór figurki jest losowy, a kolekcjonerzy mają również szansę trafić na rzadkie warianty Mystery Chase. Mechanika POP! Mystery bazuje więc na tym, co fani kolekcjonowania lubią najbardziej: elemencie niespodzianki, poszukiwaniu rzadkich egzemplarzy i budowaniu pełnej kolekcji

Autor: POP! Mystery/ Materiały prasowe

Największe zainteresowanie fanów wzbudzają dziś kolekcje Funko związane z najmocniejszymi światami popkultury i najbardziej aktywnymi społecznościami fanowskimi. To zarówno globalne franczyzy, takie jak Marvel, Star Wars, Harry Potter czy Pokémon, jak i anime, gaming oraz najgłośniejsze produkcje streamingowe. Ich siła wynika z emocjonalnej więzi, jaką odbiorcy mają z historiami i bohaterami, którym kibicują w filmach, serialach, grach i kulturze internetowej.

Szczególnie dobrze widać to przy kolekcjach powiązanych z dużymi premierami i tytułami, które już od lat mają status popkulturowych evergreenów. Fani chętnie sięgają zarówno po postacie, które znają i kochają od dawna, jak i po nowe figurki związane z wyczekiwanymi premierami czy tytułami, o których aktualnie dużo się mówi. Kolekcje inspirowane takimi produkcjami jak Toy Story 5, Mandalorian & Grogu czy Supergirl dobrze pokazują, że fani chcą być blisko ulubionych światów także poza ekranem.

Coraz ważniejsze miejsce zajmują również kolekcje inspirowane anime, szczególnie wśród młodszych dorosłych odbiorców i bardzo aktywnych społeczności online. Tytuły takie jak One Piece, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen czy Spy x Family rosną globalnie i coraz mocniej wpływają nie tylko na rynek kolekcjonerski, ale też na gaming, modę i szeroko rozumiany lifestyle. Bohaterowie tacy jak Luffy, Satoru Gojo czy Anya Forger tak dobrze rezonują z fanami, bo łączą wyrazisty, natychmiast rozpoznawalny styl z emocjonalnymi historiami i silnym zaangażowaniem społeczności.

Jednocześnie franczyzy takie jak Marvel, Star Wars, Pokémon czy Harry Potter pozostają jednymi z najważniejszych dla społeczności Funko, bo wciąż łączą różne pokolenia fanów. Figurki inspirowane tymi światami bazują na nostalgii, ale nie zatrzymują się wyłącznie na przeszłości. Dzięki nowym filmom, serialom, grom, jubileuszom i wydarzeniom popkulturowym cały czas pozostają aktualne.

Funko dobrze pokazuje, jak bardzo fandom stał się dziś częścią codziennej tożsamości i sposobem na wyrażanie siebie. Figurki kolekcjonerskie nie są już postrzegane wyłącznie jako zabawki. Dla wielu osób to sposób na celebrowanie ulubionych historii, bohaterów i światów, z którymi czują osobistą więź. Ustawione na biurku, półce z książkami czy w gamingowym setupie stają się elementem przestrzeni i mówią coś o tym, co nas bawi, wzrusza, inspiruje albo po prostu sprawia nam radość.

Ten kierunek wpisuje się też w szerszy trend „kidult”, który coraz mocniej kształtuje globalny rynek produktów kolekcjonerskich. Według danych Circana konsumenci w wieku 18+ odpowiadali za największą część sprzedaży zabawek w USA w pierwszym kwartale 2024 roku. To pokazuje, że nostalgia, fandom i kolekcjonowanie są dziś ważnym elementem decyzji zakupowych dorosłych. Produkty kolekcjonerskie coraz częściej funkcjonują na styku rozrywki, lifestyle’u, designu i kultury prezentowej.

Rośnie także zainteresowanie kolekcjami powiązanymi z dużymi premierami i ważnymi momentami w popkulturze, takimi jak Toy Story 5, Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday, House of the Dragon czy kolejny film z uniwersum Dune. Fani coraz częściej chcą przedłużyć emocje związane z tymi historiami i przenieść je do codzienności, np. poprzez figurki, które mogą stać się częścią kolekcji, dekoracji albo osobistego rytuału wokół ulubionego fandomu.