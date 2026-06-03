Boże Narodzenie w tym roku będzie trwało dłużej. Rząd podjął decyzję, a Polacy będą mieć więcej czasu na dojadanie świątecznego serniczka. Kto dostanie wolne?

Boże Narodzenie 2026 zapowiada się wyjątkowo korzystnie, oferując wielu pracownikom szansę na aż pięć dni nieprzerwanego odpoczynku.

Sekretem długiego weekendu jest nie tylko wolna Wigilia, ale przede wszystkim Kodeks pracy, który gwarantuje dodatkowy dzień za święto wypadające w sobotę.

Sprawdź, kto dokładnie zyska na tych zmianach i jak wykorzystać ten kalendarzowy bonus, by zaplanować dłuższy wypoczynek bez brania urlopu!

Boże Narodzenie 2026 zapowiada się wyjątkowo. Niektórzy będą mogli odpoczywać aż pięć dni

Układ świąt w kalendarzu 2026 roku nie rozpieszcza miłośników długich weekendów. Większość ustawowych dni wolnych przypada w mało korzystnych terminach, jednak pod koniec roku sytuacja zmieni się diametralnie. Boże Narodzenie 2026 może oznaczać nawet pięć dni nieprzerwanego odpoczynku. Wszystko za sprawą świąt przypadających w sobotę oraz przepisów Kodeksu pracy dotyczących odbioru dnia wolnego.

Dni wolne 2026. Drugi dzień świąt wypada w sobotę

W 2026 roku pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypadnie w piątek, 25 grudnia. Drugi dzień świąt, czyli 26 grudnia, wypada natomiast w sobotę. To ważna informacja dla milionów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny w innym terminie. Oznacza to, że za sobotę 26 grudnia pracodawca będzie musiał wyznaczyć dzień wolny do odbioru.

W administracji rządowej zapadła już decyzja, że takim dniem będzie poniedziałek 28 grudnia. Dzięki temu pracownicy korpusu służby cywilnej będą mogli korzystać z wolnego od 24 do 28 grudnia.

Boże Narodzenie 2026. Pięć dni wolnego niemal bez wykorzystania urlopuKalendarz układa się wyjątkowo korzystnie. Wigilia, która od 2025 roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy, przypada w czwartek 24 grudnia. Następnie wypadają:

czwartek 24 grudnia – Wigilia,

piątek 25 grudnia – Boże Narodzenie,

sobota 26 grudnia – drugi dzień świąt,

niedziela 27 grudnia,

poniedziałek 28 grudnia – dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Dla wielu osób oznacza to aż pięć kolejnych dni bez pracy i konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.

Kto otrzyma dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę?

Prawo do dodatkowego dnia wolnego mają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jeśli sobota jest dla nich dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Termin odbioru wolnego ustala pracodawca. Musi on jednak przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym. W praktyce wiele firm decyduje się na termin zbliżony do tego obowiązującego w administracji publicznej, choć nie jest to regułą.

Inaczej wygląda sytuacja osób pracujących w systemach zmianowych lub takich, dla których sobota jest normalnym dniem pracy. W ich przypadku zasady rozliczania czasu pracy mogą być odmienne.

Sylwester i Nowy Rok 2027 również sprzyjają wypoczynkowi

Końcówka 2026 roku będzie korzystna także dla osób planujących świętowanie nadejścia nowego roku. Nowy Rok 2027 przypada w piątek 1 stycznia. W połączeniu z weekendem 2–3 stycznia daje to trzy dni wolnego z rzędu.

To sprawia, że przełom grudnia i stycznia może być jednym z najlepszych okresów na zimowy wyjazd lub dłuższy odpoczynek bez konieczności wykorzystywania dużej liczby dni urlopowych

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