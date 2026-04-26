W 2026 roku Polakom przepadnie jeden długi weekend! Będzie mniej czasu wolnego od pracy. Wszystko przez ten jeden szczegół

Rok 2026 przyniesie Polakom mniej długich weekendów, niż by się tego spodziewali.

Boże Narodzenie będzie wyjątkiem, oferując wydłużony odpoczynek dzięki decyzji premiera.

Niestety, 1 listopada wypadnie w niedzielę, co oznacza brak dodatkowego dnia wolnego.

Dowiedz się, dlaczego święto w niedzielę nie gwarantuje dodatkowego wolnego i jak Kodeks pracy reguluje takie sytuacje!

Mało długich, wolnych weekendów w 2026 roku. Za to święto Polacy nie będą mogli odebrać wolnego

Polacy pokochali długie weekendy. Święta i dni wolne od pracy wypadające w okolicy weekendu zawsze stanowią idealną okazję do przedłużenia sobie wolnego. Niestety rok 2026 nie obfituje w wybitnie długie, wolne weekendy. Jedynie Boże Narodzenie pozwala na całkiem pokaźne przedłużenie sobie wolnego. Drugi Dzień Świąt wypada bowiem w sobotę. Decyzją Prezesa Rady Ministrów pracownicy administracji rządowej otrzymają dodatkowe wolne w poniedziałek 28 grudnia. Oznacza to, że tegoroczne Boże Narodzenie będzie bardzo długie. Dodając do tego Wigilię, już ustawowo wolną od pracy, będzie można świętować od 24 do 28 grudnia. Decyzja o przyznaniu dnia wolnego na 28 grudnia dotyczy pracowników korpusu cywilnego.

Niestety, w 2026 roku jeden długi weekend w ogóle nie będzie miał miejsca. Wszystko przez fakt, że dzień ustawowo wolny od pracy wypada w niedzielę. Mowa o dniu Wszystkich Świętych, który w 2026 roku wypada w niedzielę. Często 1 listopada przypadał na czwartek, piątek lub poniedziałek, co pozwalało na bardziej swobodne rozplanowanie wizyt na grobach bliskich. W tym roku wszystko skumuluje się w jeden weekend i nie będzie możliwości przedłużenia sobie wolnego. Obecne prawo nie zakłada żadnych dodatkowych benefitów wynikających z niedzielnych świąt. W takiej sytuacji pracownik nie otrzymuje dodatkowego dnia wolnego. Pocieszeniem może być jednak fakt, że drugie z listopadowych świąt, czyli 11 listopada wypada w 2026 roku w środę. Pozwala to na wzięcie dwóch dni urlopu (poniedziałek i wtorek lub czwartek i piątek), aby cieszyć się aż 5 dniami wolnego.

Czy za święto w niedzielę można dostać dodatkowy dzień wolny?

W Polsce kwestia wynagradzania za pracę w niedzielę oraz odbierania wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy regulowana jest przez Kodeks pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik, który wykonuje pracę w niedzielę, powinien otrzymać w zamian dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po tej niedzieli. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Dodatkowo, za każdą godzinę pracy w niedzielę przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia. Co więcej, jeśli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę (która jest dla pracownika dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy), pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy w innym terminie. Celem tego przepisu jest zapewnienie pracownikom realnej liczby dni wolnych od pracy wynikających ze świąt, tak aby święto przypadające w wolną sobotę nie "przepadało". Nie dotyczy to jednak świąt przypadających w niedzielę – w takim przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatkowy dzień wolny, ponieważ niedziela jest już z definicji dniem wolnym od pracy.

10