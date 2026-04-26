W 2026 roku Polakom przepadnie jeden długi weekend! Będzie mniej czasu wolnego od pracy. Wszystko przez ten jeden szczegół

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-04-26 5:03

Rok 2026 nie obfituje w wiele wolnych, długich weekendów. Majówka 2026 przypada praktycznie w weekend, a 26 grudnia w sobotę. Zarówno za 3 maja jak i 26 grudnia pracownicy otrzymają dodatkowy dzień wolny. W przypadku tego święta już tak nie będzie. Wypada ono w niedzielę i sprawi, że Polakom odejdzie jeden długi weekend w tym roku. Sprawdź, którego długiego weekendu zabraknie w 2026 roku.

  • Rok 2026 przyniesie Polakom mniej długich weekendów, niż by się tego spodziewali.
  • Boże Narodzenie będzie wyjątkiem, oferując wydłużony odpoczynek dzięki decyzji premiera.
  • Niestety, 1 listopada wypadnie w niedzielę, co oznacza brak dodatkowego dnia wolnego.
  • Dowiedz się, dlaczego święto w niedzielę nie gwarantuje dodatkowego wolnego i jak Kodeks pracy reguluje takie sytuacje!

Mało długich, wolnych weekendów w 2026 roku. Za to święto Polacy nie będą mogli odebrać wolnego

Polacy pokochali długie weekendy. Święta i dni wolne od pracy wypadające w okolicy weekendu zawsze stanowią idealną okazję do przedłużenia sobie wolnego. Niestety rok 2026 nie obfituje w wybitnie długie, wolne weekendy. Jedynie Boże Narodzenie pozwala na całkiem pokaźne przedłużenie sobie wolnego. Drugi Dzień Świąt wypada bowiem w sobotę. Decyzją Prezesa Rady Ministrów pracownicy administracji rządowej otrzymają dodatkowe wolne w poniedziałek 28 grudnia. Oznacza to, że tegoroczne Boże Narodzenie będzie bardzo długie. Dodając do tego Wigilię, już ustawowo wolną od pracy, będzie można świętować od 24 do 28 grudnia. Decyzja o przyznaniu dnia wolnego na 28 grudnia dotyczy pracowników korpusu cywilnego. 

Niestety, w 2026 roku jeden długi weekend w ogóle nie będzie miał miejsca. Wszystko przez fakt, że dzień ustawowo wolny od pracy wypada w niedzielę. Mowa o dniu Wszystkich Świętych, który w 2026 roku wypada w niedzielę. Często 1 listopada przypadał na czwartek, piątek lub poniedziałek, co pozwalało na bardziej swobodne rozplanowanie wizyt na grobach bliskich. W tym roku wszystko skumuluje się w jeden weekend i nie będzie możliwości przedłużenia sobie wolnego. Obecne prawo nie zakłada żadnych dodatkowych benefitów wynikających z niedzielnych świąt. W takiej sytuacji pracownik nie otrzymuje dodatkowego dnia wolnego. Pocieszeniem może być jednak fakt, że drugie z listopadowych świąt, czyli 11 listopada wypada w 2026 roku w środę. Pozwala to na wzięcie dwóch dni urlopu (poniedziałek i wtorek lub czwartek i piątek), aby cieszyć się aż 5 dniami wolnego. 

Czy za święto w niedzielę można dostać dodatkowy dzień wolny?

W Polsce kwestia wynagradzania za pracę w niedzielę oraz odbierania wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy regulowana jest przez Kodeks pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik, który wykonuje pracę w niedzielę, powinien otrzymać w zamian dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po tej niedzieli. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Dodatkowo, za każdą godzinę pracy w niedzielę przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia. Co więcej, jeśli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę (która jest dla pracownika dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy), pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy w innym terminie. Celem tego przepisu jest zapewnienie pracownikom realnej liczby dni wolnych od pracy wynikających ze świąt, tak aby święto przypadające w wolną sobotę nie "przepadało". Nie dotyczy to jednak świąt przypadających w niedzielę – w takim przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatkowy dzień wolny, ponieważ niedziela jest już z definicji dniem wolnym od pracy.

